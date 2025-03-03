Borsa Günün İlk Yarısında Yükselişte

Güne alıcılı başlayan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 368,09 puan artışla 10.026,80 seviyesine ulaştı. Toplam işlem hacmi ise 75,6 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör endeksleri incelendiğinde, bankacılık endeksi yüzde 8,3 ile en fazla değer kazanan sektör oldu. Holding endeksi yüzde 2,86 yükselirken, en çok kaybettiren sektör yüzde 2,57 düşüşle finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu.

YURT İÇİ PİYASALAR OLUMLU SEYİR İZLİYOR

Küresel piyasalarda, ABD'nin korumacı ticaret politikalarına ilişkin endişelere rağmen, açıklanan verilerin enflasyonist baskıların hafiflediğine işaret etmesi karışık bir seyir oluştururken, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığı görüldü.

Bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubat ayında aylık bazda yüzde 2,27 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 39,05'e geriledi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmadığını, yurt dışında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.180 seviyeleri direnç, 9.900 ve 9.800 puan ise destek olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA