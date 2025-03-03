Bir Ayda Fiyatı Yüzde 17 Arttı! İşte Şubat Ayının Zam Şampiyonları

Enflasyon rakamlarının açıklanması ile tüketici fiyatları bazında geçtiğimiz ay yüksek fiyat artışının gerçekleştiği ürün belli oldu. Bu kapsamda Şubat'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 17,28 ile dondurmada gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 23,29 ile ayakta tedavi hizmetleri oldu.

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Bir Ayda Fiyatı Yüzde 17 Arttı! İşte Şubat Ayının Zam Şampiyonları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, dondurmadaki fiyat artışını, yüzde 16,79 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 15,76 ile orta öğretim izledi.

Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 13,72 ile tereyağı, yüzde 11,44 ile demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 10,7 ile elektrik yer aldı.

Bir Ayda Fiyatı Yüzde 17 Arttı! İşte Şubat Ayının Zam Şampiyonları - Resim : 1

FİYATI EN ÇOK UCUZLAYAN ÜRÜN

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 23,29 ile ayakta tedavi hizmetleri gerçekleşti. Bunu yüzde 18,35 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünler, yüzde 9,49 ile havayolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 8,82 ile çocuk giyim, yüzde 7,84 ile kadın giyim, yüzde 7,69 ile taze sebzeler izledi.

Kaynak: AA

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