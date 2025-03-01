Ramazan'ın İlk Gününde İçler Acısı Sözler... 85 Yaşındaki Emekli İsyan Etti! 'Neredeyse Dileneceğiz'

Et ve Süt Kurumu önünde sabahın beşinde ucuz et kuyruğuna giren emekliler, Ramazan ayı alışverişinde de yüksek fiyatlara dikkat çekerek, yaşadıkları zorlukları anlatarak dert yandı. Emekli maaşıyla geçimin zor olduğunu ifade eden emekliler, Ankara Ulus Hali’ndeki fiyatları değerlendirdi.

Ramazan pidesinin 20 lira olmasının fazla olduğunu söyleyen emekliler “Geçinebiliyor musunuz” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Ben pide alamam. Her şey pahalı hiçbir şey alamıyoruz ki.”

'ET İSTERDİM, PİRZOLA ZATEN İMKANSIZ'

“Hayatta geçinemiyoruz vallahi. Çok zor. Yavan ekmek yeriz” diye yanıt verdi. Sahurda et yemek istediğini belirten yurttaş, “Köfte, et isterdim. Pirzola zaten imkansız. İkramiyeleri bekliyoruz. İkramiyeleri birazcık fazlalaştırırlarsa emeklilere bayram olur.”

“Aslında 15 lira olsa daha iyi. Gariban, alan var alamayan var. Oruç tutan var. Gözüyle bakıyor alamıyor. Nefsi çekiyor.”

'NEREDEYSE DİLENECEĞİZ'

“Ben yalnızım şimdi 14-15 bin lira maaş alıyorum, geçinemiyorum. Perişan bir durumdayız. 85 yaşındayım neredeyse dileneceğiz. Her şey aldı başını gidiyor."

Kaynak: ANKA