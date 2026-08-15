Palamut Tezgaha Bereketiyle Geldi: Tanesi 100 Liradan Satılıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, olta ve çapari ile avcılık yasağının bitmesinin ardından balık tezgahlarında palamut bolluğu yaşandı. Ortalama 400 gram ağırlığındaki palamutların tanesi 100 liradan satışa sunuldu. Balıkçılar, ilk günlerde yaşanan bolluğun bereketli bir sezon geçireceklerinin habercisi olduğunu belirtti.

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Denizlerde çapariyle avcılık yasağının 15 Ağustos’ta sona ermesinin ardından Karadeniz’e açılan balıkçılar, sezonun ilk palamutlarıyla kıyıya döndü. Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde tezgahlarda yerini alan palamutlar hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü. Sezonun ilk gününde palamudun bol miktarda avlanması, balıkçıların bu yılki sezona ilişkin beklentilerini de artırdı.

‘POYRAZ KESİLDİĞİNDE BALIKLAR UCUZLAR’

Son yıllarda Karadeniz’de palamudun az olduğunu söyleyen balıkçı Tuncay Yazgan, bol miktarda palamudun olta ve çapari ile yakalanmasının sevindirici olduğunu belirterek, “Bugün sabah gelen balıklar bunlar. Yasak kalktı, oltacılar serbest oldu. Poyraz bol ama gene de bol balığımız var. Poyraz kesildiğinde balıklar daha da ucuzlar. Bugün tane 100 lira” dedi.

TANESİ 100 LİRADAN SATILIYOR, GÖZLER 1 EYLÜL'DE

Sezonun ortalama 400 gram ağırlığında olan ilk palamutlarının tanesini 100 liradan satışa sunduklarını belirten Yazgan, 1 Eylül’de başlayacak av sezonuyla birlikte tezgahlardaki balık miktarının artmasını beklediklerini söyledi.

Kaynak: DHA

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