Özgür Aybaş duyurdu, tarih verdi: Alkole dev zam yolda!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından otomatik ÖTV artışı yapılmaması yönünde bir kararı olmadığı sürece Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında alkol, sigara ve akaryakıt ürünlerine zam gelmesi bekleniyor.

Zam gelmesi halinde yeni fiyatlarının temmuz ayı itibariyle geçerli olması beklenirken, Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, tarih vererek alkole dev zam geleceğini duyurdu.

"BİRÇOK İÇKİ FİRMASI SAHAYA ÇIKMAYACAK"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aybaş, şu ifadelere yer verdi:

"Birçok içki firması 1,2,3 Temmuz arası sahaya çıkmayacak gelecek zam oranı yüzde 17 ila 25 arası olacaktır bilginize."

Kaynak: Gerçek Gündem