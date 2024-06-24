Kütahya'da hasadı başladı, fiyatı memnun etmedi: Kilosu 18 TL!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde vişne hasadı başladı.

Hasatla birlikte geçen yıl 8 TL fiyatla açılan vişne sezonu bu yıl 18 liradan açılırken, vişne üreticileri tüccarın verdiği fiyatı düşük buluyor.

"MEYVE SUYU İŞLETMELERİNE GÖNDERİYORUZ"

Vişne alıcısı Ahmet Narşap, üreticilerden satın aldıkları vişneleri İzmir'deki meyve suyu işleme şirketlerine gönderdiklerini, soğuk hava depolarında muhafaza edilen vişnelerin daha sonra işleme tabi tutularak piyasaya sürüldüğünü söyledi.

VİŞNE

Vişne, taze olarak tüketilebildiği gibi tatlı, reçel, komposto, marmelat, meyve suyu ve turşu yapımında da kullanılır.

Vişne, vitamin ve mineraller açısından zengin bir meyvedir. C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif bakımından oldukça zengindir.

Vişne tüketmenin birçok faydası vardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Vişnedeki C vitamini, bağışıklık sisteminin işlevini desteklemeye yardımcı olur,

- Sindirim sistemini düzenler: Vişnedeki lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur,

- Kan basıncını düşürür: Vişnedeki potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

- Göz sağlığını korur: Vişnedeki A vitamini, göz sağlığını korumaya yardımcı olur,

- Kanseri önleyebilir: Vişnedeki antioksidanlar, kansere karşı koruma sağlayabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem