Otomobilde Gizli Zam Endişesi! ÖTV Matrahlarını Örneklerle Tek Tek Anlattı: Hem Sıfır Hem de 25 Yaş Üstü Arabalar…

Türkiye’de matraha dayalı ÖTV sistemi, bazı otomobillerin liste fiyatının altında satılmasına yol açıyor. Bu durum hem tüketicilerin hem de sektörün dikkatini çeken bir sorun haline geldi. Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci yaşanan bu ilginç durumun perde arkasını anlattı.

Özpeynirci sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmesinde, “Bir elektrikli otomobil düşünün matrah fiyatı yüzde 10’luk ÖTV diliminin biraz üstünde olsun. Marka ya da distribütör istese bu aracı ilk etapta yüzde 10’luk dilime sokup, satabilir. Ama en ufak kur artışında yeniden üst dilime çıkma riski olduğundan, fiyatı baştan üst dilimde belirliyor, kararı bir nevi bayilere bırakıyor” bilgisini paylaştı.

İKİ ÖRNEK İLE ÖTV MATRAHLARI

Bu duruma örnek olarak elektrikli MINI Countryman ve yeni satışa sunulan Peugeot 5008 modelini gösteren Özpeynirci şunları kaydetti:

“Elektrikli MINI Countryman’da bunu görmüştük. İlk başta liste fiyatı 2.490.538 TL olan aracı bayiler matrah fiyattan marjlarını düşürüp 1,9 milyon TL civarında fiyata satmıştı. Aradaki fark 30-40 bin TL olduğundan bayiler bunu karşılamıştı. Borusan daha sonra liste fiyatını da 1,9 milyon TL civanına çekti. Bu hafta başında satışa sunulan elektrikli Peugeot 5008’de de benzer bir durum yaşandı. Ama bu kez aradaki fiyat farkı daha fazlaydı. Peugeot yüzde 40’lık ÖTV dilimine giren aracın liste fiyatını 2 milyon 750 bin TL olarak açıkladı. Aracın matrah fiyatını yaklaşık 1,6 milyon olduğunu düşünürsek, fiyatı ancak 150 bin TL'nin üstünde aşağı çekerek yüzde 10’luk dilime sokmak mümkün.”

GİZLİ ZAM ENDİŞESİ

Matrah sistemine ilişkin en büyük eleştirilerden biri kur artışlarının sürekli olduğu bir ortamda gizli zam etkisiyaratması. Özpeynirci, paylaşımında, "ÖTV matrah sistemi, kurların sürekli artış eğiliminde olduğu bir ülkede gizli zam anlamına geliyor. İçten yanmalı araçlarda en düşük ÖTV dilimi yüzde 80 olduğu için bu değişiklik artık olmuyor” dedi.

MHP’DEN YAŞI BÜYÜK ARAÇLAR İÇİN KANUN TEKLİFİ

Öte yandan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 25 yaş ve üstü araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak ve yerine çevreci ‘yerli üretim’ araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi.

"ÖTV ALINMAMASINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özdemir, "TBMM’ye verdiğimiz kanun teklifi ile 2000 yılı öncesi (25 yaş ve daha üstü) modele sahip araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak, yerine daha çevreci ve güvenli “yerli üretim” araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla Türkiye’de üretilmiş olması kaydıyla yeni alınacak araçlardan ÖTV alınmamasını öngörüyoruz. Hayırlara vesile olsun" dedi.

Özdemir ayrıca kanun teklifinin gerekçesine de paylaşımında yer vererek, “TÜİK’e göre trafiğe kaydı bulunan araçların yaş ortalaması 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25’lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır. 25 yaş ve daha büyük araçların geri dönüşüme verilmesini teşvik amacıyla araçlarını geri dönüşüme verenlerin bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçların Özel Tüketim Vergisinden muaf tutulması bu kapsamda önemli bir gelişme olacaktır. Teklif ile 25 yaş ve üstü olan taşıtların yenilenerek ekonomiye kazandırılması, bu kapsamdaki ithalatın azaltılması, akaryakıt israfının önüne geçilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.