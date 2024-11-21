GSS Borçları Erteleniyor! AKP'den Milyonları İlgilendiren Hamle: Meclis'e Geldi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşların 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağının açıklanması milyonlarca kişiyi korkutmuştu. Prim borçlusu vatandaşlara Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından borçlarını ödemeleri konusunda tebligatlar yapılmaya başlayınca konu tekrar gündeme geldi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; 9 milyondan fazla kişinin dahil olduğu GSS'de borçların ertelenmesi düşünülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teşkilat yapısı ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal ettiği bazı düzenlemeleri içeren bir torba teklifin kısa süre içinde TBMM’ye sunulacağı ve bu teklifin içinde GSS borçları ile hükümlerin de bulunabileceği belirtildi.

İKİNCİ FORMÜL SÜRE UZATIMI

AKP kaynakları, yapılacak düzenleme ile GSS borçlarının ertelenebileceğini kaydetti. İkinci bir formül ise Cumhurbaşkanı Kararı ile GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanması konusunda yeniden süre uzatımına gidilmesi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi