GSS Borçları Erteleniyor! AKP'den Milyonları İlgilendiren Hamle: Meclis'e Geldi

Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını ödeyemeyen milyonlarca vatandaşın sağlık hizmeti alamaması gündemdeyken, AKP'den bu konuda bir adım geldi. Meclis'e torba kanun teklifi verecek olan iktidar partisinin, borçların ertelenmesini isteyeceği öğrenildi.

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GSS Borçları Erteleniyor! AKP'den Milyonları İlgilendiren Hamle: Meclis'e Geldi

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki prim borçlarını ödeyemeyen vatandaşların 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağının açıklanması milyonlarca kişiyi korkutmuştu. Prim borçlusu vatandaşlara Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından borçlarını ödemeleri konusunda tebligatlar yapılmaya başlayınca konu tekrar gündeme geldi.

GSS Borçları Erteleniyor! AKP'den Milyonları İlgilendiren Hamle: Meclis'e Geldi - Resim : 1

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; 9 milyondan fazla kişinin dahil olduğu GSS'de borçların ertelenmesi düşünülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teşkilat yapısı ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal ettiği bazı düzenlemeleri içeren bir torba teklifin kısa süre içinde TBMM’ye sunulacağı ve bu teklifin içinde GSS borçları ile hükümlerin de bulunabileceği belirtildi.

GSS Borçları Erteleniyor! AKP'den Milyonları İlgilendiren Hamle: Meclis'e Geldi - Resim : 2

İKİNCİ FORMÜL SÜRE UZATIMI

AKP kaynakları, yapılacak düzenleme ile GSS borçlarının ertelenebileceğini kaydetti. İkinci bir formül ise Cumhurbaşkanı Kararı ile GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanması konusunda yeniden süre uzatımına gidilmesi.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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