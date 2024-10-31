SGK Prim Borcu Nedir ve Nasıl Ödenir? GSS Prim Borcu Sorgulaması Nasıl Yapılır?

1 Ocak 2012 tarihinde başlayan bu uygulama, sigortasız ve çalışmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için düzenli prim ödemelerini gerektiriyor. Ancak prim borcunu ödemeyenler, 2025 başından itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Peki, GSS prim borcu nedir ve nasıl sorgulanır?

GSS PRİM BORCU NEDİR?

Genel Sağlık Sigortası, sigortasız kişilerin sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak amacıyla 2012’de yürürlüğe girdi. Çalışanlar için primler işveren tarafından ödenirken, çalışmayan bireylerin bu primleri kendilerinin ödemesi gerekiyor. Her ay ödenmesi gereken bu primler, ödenmediği takdirde borç birikimine neden oluyor. 2024 yılı için bu prim tutarı 600 TL olarak belirlenmiş durumda.