SGK Prim Borcu Nedir ve Nasıl Ödenir? GSS Prim Borcu Sorgulaması Nasıl Yapılır?
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunanlar için sağlık hizmetlerinden faydalanma süresi Ocak 2025'te sona eriyor.
Kaynak: Haber Merkezi
1 Ocak 2012 tarihinde başlayan bu uygulama, sigortasız ve çalışmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için düzenli prim ödemelerini gerektiriyor. Ancak prim borcunu ödemeyenler, 2025 başından itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak. Peki, GSS prim borcu nedir ve nasıl sorgulanır?
GSS PRİM BORCU NEDİR?
Genel Sağlık Sigortası, sigortasız kişilerin sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak amacıyla 2012’de yürürlüğe girdi. Çalışanlar için primler işveren tarafından ödenirken, çalışmayan bireylerin bu primleri kendilerinin ödemesi gerekiyor. Her ay ödenmesi gereken bu primler, ödenmediği takdirde borç birikimine neden oluyor. 2024 yılı için bu prim tutarı 600 TL olarak belirlenmiş durumda.
GSS PRİM BORCU ÖDEMELERİ İÇİN SON TARİH DUYURULDU
Prim borcunu ödememiş olanlar için SGK, tebligat göndermeye başladı. Gelir testi yaptırarak ödeme güçlüğünü belgeleyen bireyler, ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Ancak borçlarını ödemeyen ve gelir testi yaptırmayanlar için sağlık hizmetleri erişimi 1 Ocak 2025 itibarıyla kesilecek.
GSS PRİM BORCU SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
GSS borç sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yaptıktan sonra “GSS Borç Sorgulama” sayfasından tescil ve borç bilgilerinizi öğrenebilirsiniz. Bu işlemle, borç miktarınızı görüntüleyebilir ve ödeme seçeneklerine ulaşabilirsiniz.
GSS borçlarının düzenli olarak ödenmesi, sigortasız bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini sağlarken, borç birikimlerinin önüne geçmek için önem taşıyor.