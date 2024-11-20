Sabiha Gökçen CEO'su Alp Er Tunga Ersoy İstifa Etti: Havalimanından Açıklama Geldi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürpriz bir istifa yaşandı. Göreve 6 ay önce başlayan Sabiha Gökçen CEO’su Alp Er Tunga Ersoy istifa etti.

HavaSosyalMedya'da yer alan habere göre Alp Er Tunga Ersoy çalışanlara gönderdiği bu mesajla ayrıldığını duyurdu:

'BEKLEMEDİĞİM HAYAL KIRIKLIKLARI YAŞADIM'

“Merhaba Arkadaşlar, Yaklaşık 6 ay önce başladığım görevimden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Heyecanla başladığım bu görevde maalesef beklemediğim hayal kırıklıkları yaşadım. Şirkettekiler bir araya gelsin, iletişim artsın ve daha fazlasını yapalım isterken, bunu değiştirmenin çok kolay olmadığını, ağırlıklı ellerinizin kollarınızın bağlandığını gördüm.

'KİMSE KİMSEYİ SEVMEK ZORUNDA DEĞİLDİR AMA...'

Kimse kimseyi sevmek zorunda değildir ama aynı iş yerindeyseniz birbirinize saygı duymanız gerekir. Umarım o saygıyı 1 gün tam olarak yakalarsınız. Türkiye’nin en önemli havalimanında çalışıyorsunuz. Bunun değerini bilip, gururunu yaşayın. Havacılık dünyası ufaktır, bir gün yollar gene kesişebilir…

Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.”

HAVALİMANI YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Havalimanı yönetiminden, Alp Er Tunga Ersoy'un istifasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada yeni CEO göreve gelene kadar tüm operasyonların havalimanının Malezyalı işletmecisiyle İSG Yönetim Komitesi tarafından yönetileceği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı’nda Haziran 2024 itibarıyla CEO’luk görevine gelen Alp Er Tunga Ersoy ile her iki tarafın da ortak kararı neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alp Er Bey’e bugüne kadar bize olan katkıları için teşekkür ederken kendisine bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz.

"Ulusal ve uluslararası pek çok havalimanının işletmecisi konumundaki Malezya Havalimanları Holdings Berhad’ın (MAHB) işletmecisi olduğu havalimanımızda, yeni CEO göreve gelene kadar tüm operasyonlar MAHB’ın büyük havacılık tecrübesiyle ve İSG Yönetim Komitesi tarafından yönetilecektir. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda tüm operasyonlarımızı aksamadan aynı şekilde yürütmeye ve misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya devam etmekteyiz."