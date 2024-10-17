SGK 81 İlde Düğmeye Bası: Bu Ödemeyi Yapmayanlara Rekor Ceza

Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon kişinin GSS prim borcunun olduğu belirtiliyor. Geçmiş yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle bazı borçlar için yapılandırma ve af imkanı getirilmiş olsa da, işsiz geçirilen dönemlerde biriken borçlardan haberdar olmayan birçok vatandaşın bulunduğu ifade ediliyor.