SGK 81 İlde Düğmeye Bası: Bu Ödemeyi Yapmayanlara Rekor Ceza
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 81 ilde milyonlarca vatandaşa kısa mesaj göndererek Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının ödenmesini talep etti. SGK, borcunu ödemeyenlerin yasal takibe alınacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
SGK, Genel Sağlık Sigortası borçları olan vatandaşlara uyarı mesajı göndererek, borçların ödenmemesi durumunda icra işlemlerinin başlatılacağını açıkladı. Mesajda, borç durumunun e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabileceği ve ödeme işlemlerinin de e-Devlet veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabileceği hatırlatıldı.
SGK’nın Vatandaşlara Gönderdiği Mesaj:
"Değerli sigortalımız, Genel Sağlık Sigortası kapsamında prim borcunuz bulunmaktadır. Borcunuzu e-Devlet üzerinden sorgulayabilir ve yine e-Devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz. Aksi takdirde yasal takip başlatılacaktır. Borcunuzu ödemiş olmanız halinde bu mesajı dikkate almayınız."
Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon kişinin GSS prim borcunun olduğu belirtiliyor. Geçmiş yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle bazı borçlar için yapılandırma ve af imkanı getirilmiş olsa da, işsiz geçirilen dönemlerde biriken borçlardan haberdar olmayan birçok vatandaşın bulunduğu ifade ediliyor.