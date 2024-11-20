5 Yıl Sonra Bir İlk! Plastik Poşet Fiyatlarına Zam Kapıda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu kararıyla 2019 yılında alışverişte kullanılan plastik poşetler atık kirliliğinin önüne geçmek amacıyla ücretli hale getirilmişti. Beş yıldır 25 kuruştan satılan poşetlerin fiyatı ilk kez artırılacak.

YARIN KOMİSYON TOPLANACAK

Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin ücretini belirlemek için ilgili kamu kurum kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla yarın Plastik Poşet Komisyonu toplanacak.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Başkanlığındaki toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), tüketici ve perakendeci dernekleri katılarak görüşlerini bildirecek.

BAKAN KURUM'A SUNUM YAPILACAK

Bu görüşler doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunum yapılması bekleniyor. Bakan Kurum'un onayıyla, plastik poşetlerinin yeni yıldaki satış fiyatı belirlenecek.

Kaynak: AA