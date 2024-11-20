5 Yıl Sonra Bir İlk! Plastik Poşet Fiyatlarına Zam Kapıda
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kararıyla 2019 yılında plastik poşetler ücretli olmuştu. 5 yıldır fiyatı 25 kuruş olarak sabit kalan plastik poşet fiyatlarına zam geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu üyeleri, plastik poşetlerin yeni yıldaki fiyatını belirlemek üzere yarın bir araya gelecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Plastik Poşet Komisyonu kararıyla 2019 yılında alışverişte kullanılan plastik poşetler atık kirliliğinin önüne geçmek amacıyla ücretli hale getirilmişti. Beş yıldır 25 kuruştan satılan poşetlerin fiyatı ilk kez artırılacak.
YARIN KOMİSYON TOPLANACAK
Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin ücretini belirlemek için ilgili kamu kurum kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla yarın Plastik Poşet Komisyonu toplanacak.
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Başkanlığındaki toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), tüketici ve perakendeci dernekleri katılarak görüşlerini bildirecek.
BAKAN KURUM'A SUNUM YAPILACAK
Bu görüşler doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunum yapılması bekleniyor. Bakan Kurum'un onayıyla, plastik poşetlerinin yeni yıldaki satış fiyatı belirlenecek.
Kaynak: AA