Otomobil Satışında Peş Peşe İki Yeni Karar! Artık Daha Az Para Ödeyecekler: Kısa Dönem Sigorta Kolaylığı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, ikinci el araç satışında uygulanan 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uygulamalarının süresi yeniden uzatıldı. 1 Ocak 2025'te sona erecek uygulama 6 daha ertelenerek 1 Temmuz 2025'e kadar devam edecek.

Uygulama ilk olarak 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecekken, 1 Ocak 2024’e, daha sonra 1 Temmuz 2024'e ve 1 Ocak 2025’e kadar uzatılmıştı.

FAHİŞ FİYATLAR MÜCADELEYE 2025'TE DE DEVAM!

Düzenlemeyle, sıfır kilometre araçların tescil tarihinden itibaren 6 ay veya 6 bin kilometre geçmedikçe ikinci el olarak satışı yasaklanıyor. Ayrıca ikinci el araçların, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilana konularak satışının yapılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

GALERİLERE KISA DÖNEM SİGORTA KOLAYLIĞI

Öte yandan araç alım satım yapan galerilerin daha düşük maliyetli sigorta yaparak bir kalemde giderini azaltacak uygulamaya da imza atıldı. Bu kapsamda araç noter devri esnasında yapılması zorunlu olan trafik sigortasında kısa dönem sigorta için kapı açıldı. İkinci el araç satışında trafik sigortası süresi 30 güne kadar kısaltılabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi