ÖTV'siz Araç Alımında Kurallar Sil Baştan! Artık 10 Yıl Satamayacaklar: Yüzde 20 Yerlilik Şartı

Engelli raporuyla ÖTV’siz araç alımı son zamanlarda artmasının ardından bazı düzenlemelere gidildi. Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu teklife göre engelliler için ÖTV'siz araç sahibi olmada düzenlemeye gidilerek bazı şartlar konuldu.

Bu kapsamda Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle engelli araçları artık beş değil on yılda bir değiştirilebilecek. Şimdi alınan araçlar 10 yıl elde tutulacak, yeni alınanlar da 10 yıl satılamayacak.

YERLİ KATKI ORANI ARTIRILDI

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda, malul ve engellilerin araç alımlarındaki istisnaya ilişkin değişiklik yapılıyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı, bu istisnanın uygulanmasında, istisna kapsamına girecek araçları, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre topluca veya ayrı ayrı belirlemeye yetkili olacak. Engelliler ÖTV'siz araç hakkından 10 yılda 1 yararlanabilecek, ayrıca alınacak araca da yüzde 20 yerlilik şartı getirildi.

Kaynak: Haber Merkezi