2 Milyar Liraya Çizik Attılar! Devlet, 400 Bin Kişinin Borcunu Sildi: Meclis'ten Sevindiren Hamle
TBMM'de Devlet Memurları Kanununda değişiklik teklifi kabul edildi Buna göre Genel Sağlık Sigortası 1 Ocak 2015 öncesi borçlar iptal edilecek. Böylece GSS borcu olan 400 bin vatandaşın 2 milyarlık borcu silinmiş oldu.
Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklif kabul edildi. Kanun ile GSS prim borçlarını ödeyemeyen sigortalılara yönelik kamuya olan borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlemeye gidiliyor.
2 MİLYAR LİRALIK BORÇ SİLİNİYOR
Değişiklikle beraber Genel Sağlık Sigortası borcu olan yaklaşım 400 bin vatandaşın 2 milyar TL'lik borcu silindi. Ancak borcunu ödemiş olanlar için hükmün yayımlandığı tarihe kadarki sürede borcunu ödeyenlere iade yapılmayacak, mahsuplaşma uygulanmayacak.
1 OCAK 2025 ÖNCESİ BORÇLAR İÇİN GEÇERLİ
Hükme göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi