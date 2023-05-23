Otomobil piyasası tepetaklak oldu, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı düştü!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planı, enflasyonist baskıyı artırırken, yükselişe geçen dolar/TL, ekonomik krizde yangına neden oldu.

Ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken artan enflasyon ve kur kriziyle birlikte otomobil fiyatları, ücretli çalışan birçok kişinin erişemeyeceği seviyelere yükseldi.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI DÜŞTÜ

Otomobil fiyatları yükselişini sürdürürken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ocak-Nisan dönemi motorlu kara taşıtları verisini göre; trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 6,4 azaldı.

EN ÇOK MOTOSİKLET KAYDI YAPILDI

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 5,1 artarken, özel amaçlı taşıtta yüzde 48,4, minibüste yüzde 27,2, kamyonette yüzde 21,7, traktörde yüzde 16,7, kamyonda yüzde 14,8, otomobilde yüzde 11,3 ve otobüste yüzde 6,7 azaldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAYI YÜZDE 2,4

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 272 bin 378 adet otomobilin yüzde 66'sı benzinli, yüzde 20,8'i dizel, yüzde 9’u hibrit, yüzde 2,4'ü elektrikli ve yüzde 1,8'i LPG'li oldu. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 542 bin 904 adet otomobilin ise yüzde 36,6'sı dizel, yüzde 34,6'sı LPG'li, yüzde 27,4'ü benzinli, yüzde 1,1'i hibrit ve yüzde 0,1'i elektrikli oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem