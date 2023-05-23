İnşaat piyasası çakıldı, yapı ruhsatı düştü!

2023 yılı birinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların daire sayısı yüzde 0,7 artarken, bina sayısı yüzde 9,2 ve yüzölçümü yüzde 2,1 azaldı.

Son Güncelleme:
İnşaat piyasası çakıldı, yapı ruhsatı düştü!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan ayı verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi mart ayında 88,5 iken nisan ayında 88,4'e indi.

Güven endeksinin 100'den küçük değer alması kötümserliği işaret ederken, TÜİK'in 2023 yılı birinci çeyrek (Ocak-Mart) Yapı İzin İstatistikleri’ne göre; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların daire sayısı yüzde 0,7 artarken, bina sayısı yüzde 9,2 ve yüzölçümü yüzde 2,1 azaldı.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ AZALDI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 10,5, daire sayısı yüzde 19 ve yüzölçümü yüzde 17,2 azaldı.

EN YÜKSEK YÜZÖLÇÜM PAYI DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALAR OLDU

Belediyeler tarafından 2023 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 18,7 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,6 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
TÜİK
Son Güncelleme:
Dolar/TL, rekor seviyeden döndü: Yükseliş sürüyor! Dolar/TL, rekor seviyeden döndü!
Çok karamsarlar... Girdikleri ortam buz kesiyor! İşte enerjisi düşük 4 burç Çok karamsarlar... Girdikleri ortam buz kesiyor! İşte enerjisi düşük 4 burç
Türkiye'nin risk primi son 7 ayın en yüksek seviyesine çıktı! Son 7 ayın en yüksek seviyesi!
Domateslerin arasındaki çekirgeyi 12 saniyede bulanlar çok zekiymiş! Domateslerin arasındaki çekirgeyi 12 saniyede bulanlar çok zekiymiş!
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı: İşte yeni memur ve emekli maaşları tablosu Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı: İşte yeni memur ve emekli maaşları tablosu
Haziran ayının en şanslı 3 burcu belli oldu: Kariyerlerinde 10 basamak birden yükselecekler Haziran ayının en şanslı 3 burcu belli oldu
Dikkat çeken veriler: İşte 28 Mayıs'ta seçimin kaderini değiştirebilecek 19 il! Dikkat çeken veriler: İşte 28 Mayıs'ta seçimin kaderini değiştirebilecek 19 il!
Sinan Oğan'ın oyları: Yüzde 5.17'nin kaçı Kılıçdaroğlu'na, kaçı Erdoğan'a gider? Yüzde 5.17'nin kaçı Kılıçdaroğlu'na, kaçı Erdoğan'a gider?
Gün verildi: Dev toz bulutu ve asit Türkiye'nin üstüne çökecek, maskesiz çıkmayın! Gün verildi: Dev toz bulutu ve asit Türkiye'nin üstüne çökecek, maskesiz çıkmayın!