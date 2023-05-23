İnşaat piyasası çakıldı, yapı ruhsatı düştü!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan ayı verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi mart ayında 88,5 iken nisan ayında 88,4'e indi.

Güven endeksinin 100'den küçük değer alması kötümserliği işaret ederken, TÜİK'in 2023 yılı birinci çeyrek (Ocak-Mart) Yapı İzin İstatistikleri’ne göre; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların daire sayısı yüzde 0,7 artarken, bina sayısı yüzde 9,2 ve yüzölçümü yüzde 2,1 azaldı.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ AZALDI

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 10,5, daire sayısı yüzde 19 ve yüzölçümü yüzde 17,2 azaldı.

EN YÜKSEK YÜZÖLÇÜM PAYI DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALAR OLDU

Belediyeler tarafından 2023 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 18,7 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,6 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Kaynak: Gerçek Gündem