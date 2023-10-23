Oto galericiler eski fiyatları mumla arar oldu, ikinci el otomobil piyasası tepetaklak gitti!

Enflasyon, kur krizi ve krediye erişimin zorlaşmasıyla ikinci el otomobil piyasası en durgun dönemlerinden birini yaşıyor.

İkinci el otomobil piyasasının durgunluk yaşadığını belirten İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, "İkinci el otomobil piyasası 3 aydan beri durgunluk yaşıyor. Bazı marka modellerde yüzde 5-10 arası indirimler söz konusu. Tabi burada sektörümüzün en önemli problemi olan kayıt dışı diye tabir ettiğimiz al sat işi yapanların piyasadan elini çekmesiyle birlikte sektörde bir boşluk oluştu. Tabi bu oluşan boşlukta hem sıfır araç bayilerinde hem de ikinci el otomotiv sektöründe bir stok birikmesi meydana geldi. Bununla ilgili bayiler şuanda kampanya başlatmış durumda. Bazı marka modellerde sıfır faizli kampanyalar bazılarında da vadesi uzatılmış kampanyalar düzenlenmekte. Tabi bu şekilde de ikinci el otomobil piyasasında da durgunluk söz konusu oluşturuyor" dedi.

"NOTERLERDE YAŞANAN YOĞUNLUK ORTADAN KALKTI"

Noterlerde ve ekspertizlerde yoğunluğun ortadan kalktığını belirten Ertemel, "Noterlerde ve ekspertizlerde de durum aynı. İkinci el otomobillerin satışındaki durgunluk bu sektörlere de yansıdı. Noterlerde bir yoğunluk oluşuyordu fakat şuanda o yoğunluk tamamen ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.

"ESKİ FİYATTAN ALINAN ARAÇ BAYİDE KALDI"

Eski fiyattan alınan araçların bayilerde kaldığını belirten Oto Galerici Ahmet Gürkan Keleş, "Şuanda eski fiyatlar ile yeni fiyatlar oluştu. Eski fiyatlar çok yüksekti şuanda yeni fiyatlar biz alımlarımızı yaparken yeni düşük fiyatlardan alıyoruz. Fiyatlar şuanda yüzde 25 düşük. Elimizde bulunan araçları satmaya çalışıyoruz. Yeni fiyatlardan aldığımız araçları satabiliyoruz fakat eski fiyatlara aldığımız araçları satamıyoruz. Eskiden alınmış olan araçlar ki bunlar şişik fiyatlardan alınan araçlardı bunları satmak şu anda imkansız gibi görünüyor. Eskiden alınan çok fazla araba galericilerin elinde kaldı" dedi.

"YÜZDE 60 GERİLEDİ"

Keleş, "Aslında şu anda araba alacaklar için bir fırsat fakat yeni fiyattan oluşan fiyat aralığındaki arabaları tercih etmeleri gerekiyor. Eskiden alanlarda zaten arabalarını satmak istemiyor çünkü aldıkları araçlarda yüzde 30 fiyat gerilemesi yaşandı. Geçtiğimiz aylara göre talep yüzde 60 geriledi" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem