Rakam verdi: AKP'ye yakınlığıyla bilinen Cem Küçük'ün asgari ücret tahmini dikkat çekti

AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, bu sabah 'Günaydın Türkiye' programında yeni yılda yürürlüğe konulacak asgari ücretle ilgili zam oranı tahminini dile getirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen aylarda yüksek ücret artışlarının enflasyonu tetiklediğini öne sürmüş; zamların hedef enflasyona göre yapılacağını açıklamıştı.

"Asgari ücret ne kadar olacak, temel soru bu" diyen Küçük, 2024 yılı için beklenen enflasyonun yüzde 33 dolaylarında, 2024 yılının ikinci yarısı için beklenen enflasyonun ise yüzde 38 olduğunu anımsattı. Küçük, "Asgari ücret zammının da bu iki verinin ortasında gerçekleşmesi bekleniyor. Yani yüzde 38 çıkarsa yüzde 40 civarında bu da aşağı yukarı 4 bin 400 lira, 15 bin küsur veya 16 bin civarında olması bekleniyor" dedi.

Gazeteci, "Bu hesaplamalara göre kamuoyunda oluşan beklenti yüzde 35 dolaylarında. Hem hükümet kanadından yapılan açıklamalar hem de kamuoyunda oluşan fikre göre yeni yılda asgari ücretin 15 bin liranın üstüne çıkacağı tahmin ediliyor" ifadesini kullandı.