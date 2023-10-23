Dolar/TL'de sıcak para beklentisi!

Piyasalar Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin belirsizliklerle yeni haftaya da negatif seyirle başlarken, çatışmaların genişleyebileceği endişesi hakim olmaya devam etti.

Öte yandan ABD'de para politikasına yönelik fiyatlamalarda belirsizliklerin ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından azaldı.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Söz konusu gelişmeler sonrası dolar/TL, cuma günü yüzde 0,1 artışla günü 27,9879'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,06 seviyesinden işlem görüyor.

"ÖNEMLİ BİR FİNANSMAN İMKANI SAĞLANACAK"

Ayrıca dün Gaziantep'te konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son dönemde ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi artmıştır. Yurt dışından önemli bir finansman imkanı sağlanacaktır" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem