Osmaniye'de ekmeğe zam!

Osmaniye’de, dört lira olan 200 gram ekmek bir lira zamlandı, gramı da 10 gram artırıldı. Vatandaşlar, ekmek zammına tepki gösterdi.

Bir vatandaş, "Bu ekmek 10 lirada olur galiba, artık yapacak bir şey yok. Bir ekmek yiyoruz onu da yiyemez olacağız artık. Ne yapalım? Günlük 2 ekmek alıyorduk, 1 ekmeğe düşürdük" dedi.

Kaynak: ANKA