Aralık ayında kapanan şirket sayısı yüzde 177,3 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), aralık ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini bugün açıkladı. Buna göre; 2022 yılında kapanan şirket, kooperatif ve ticari işletme sayısında önemli artış oldu.

TOBB'un kurulan-kapanan şirketlere ilişkin açıklaması şöyle:

“Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 14,2 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 50,2 kurulan kooperatif sayısı yüzde 12,8 artmıştır. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 177,3 kapanan kooperatif sayısı yüzde 218,8 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 41,3 artış hesaplandı.

KAPANAN ŞİRKET, TİCARİ İŞLETME VE KOOPERATİF SAYISI BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DE ARTTI

Aralık 2022’de, önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 53,8 kurulan kooperatif sayısı yüzde 75,6 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,7 arttı. Aralıkta kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 20,1 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 kapanan kooperatif sayısında yüzde 26,8 artış gözlendi.

2022 yılında, 2021 yılına göre kurulan şirket sayısı yüzde 27,8 kurulan kooperatif sayısı yüzde 38,8 artmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,7 azalmıştır. 2022 yılında, 2021 yılına göre kapanan şirket sayısında yüzde 42,8 kapanan kooperatif sayısında yüzde 17,8 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,3 artış oldu.

KURULAN ŞİRKETLERİN YÜZDE 35,9’U İSTANBUL’DA

Aralık 2022’de kurulan toplam 15 bin 264 şirket ve kooperatifin yüzde 84,9’u limitet şirket, yüzde 13,6’sı anonim şirket, yüzde 1,5’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9’u İstanbul, yüzde 9,9’u Ankara, yüzde 6,2’si Antalya’da kurulmuştur. Aralık 2022’de tüm illerde şirket kuruldu.

2022 yılında toplam 142 bin 214 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 122 bin 409 limitet şirket, toplam sermayenin yüzde 70,9’unu, 17 bin 798 anonim şirket ise yüzde 28,9’unu oluşturdu. Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, kasım ayına göre yüzde 36,0 oranında arttı.

BU AY KAPANAN ŞİRKETLERİN ÇOĞUNLUĞU TİCARET SEKTÖRÜNDE

Aralık ayında şirket ve kooperatiflerin 4 bin 990’ı ticaret, 2 bin 286’sı imalat ve 2 bin 14’ü inşaat sektöründe kuruldu. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerin bin 318’i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 833’ü inşaat, 408’i imalat sektöründedir. Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; bin 559’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 713’ü inşaat, 631’i imalat sektöründedir. Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin bin 381’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 518’i inşaat, 370’i imalat sektöründedir.

Aralık ayında kurulan yabancı ortak sermayeli şirketin 802’si Türkiye, 155’i Rusya Federasyonu, 92’si İran ortaklı olarak kuruldu. Kurulan bin 539 yabancı ortak sermayeli şirketin 165’i anonim, bin 374’ü limitet şirkettir. 2022 yılında kurulan şirketlerin 3 bin 70’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, bin 43’ü gayrimenkul acenteleri ve 938’i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 73,1’i yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.”

Kaynak: ANKA