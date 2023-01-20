Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar oldu?

Son dakika haberi... Küresel çapta resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam etmesiyle altın fiyatları yükselişini sürdürdü. Gram altın ise, rekor seviyeye yakın seyrediyor.

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Altın fiyatlarında son durum: Gram altın ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, dün enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye dönmesini sağlamak için para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı olacağı sinyalini verdi.

Bu gelişmelerle küresel çapta resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam etmesi altın fiyatlarını desteklekledi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa düşüşle başlamasının ardından düne göre yüzde 0,1 değer kaybederek bin 167 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,48 artışla bin 168 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 910 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 760 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DENGELENDİ

Altının ons fiyatı dün günü yüzde 1,58 değer kazanarak bin 934 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda bin 931 dolardan işlem görüyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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