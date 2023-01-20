Piyasalar hareketlendi: Dolar/TL'de yeni rekor!

Merkez Bankası, TL’deki sert değer kaybı ve yıllık enflasyonun yüzde 64,27'e yükselmesine rağmen yüzde 9 olan politika faizini 2023 Ocak ayında sabit tuttu.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Lael Brainard, dün enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye dönmesini sağlamak için para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı olacağı sinyalini verdi.

DOLARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 18,83 seviyesini test ederek yeni rekor kırdı.

Dün en düşük 18,7560 ve en yüksek 18,8060 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,7905'ten tamamlamıştı.

DOLAR ENDEKSİ SABİTLENDİ

Dün yüzde 0,3 azalışla günü 102,1 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 102,2'den işlem görüyor. Avro/dolar paritesi de yüzde 0,1 artışla 1,0840'tan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem