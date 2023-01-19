Yüz binlerce kişi merakla bekliyordu: 'Kadroya geçiş' teklifi Meclis'ten geçti

Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

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Yüz binlerce kişi merakla bekliyordu: 'Kadroya geçiş' teklifi Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulu'nda kamuda çalışan sözleşmelilerin kadroya geçişi teklifi görüşüldü. 

Teklifin kabul edilmesi ile 458 bin 615 sözleşmeliye kadroya geçme hakkı kazandı.

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Kanuna göre 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek. Kadroya geçmek isteyenler, kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde başvuru yapacak.

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