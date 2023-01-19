Yüz binlerce kişi merakla bekliyordu: 'Kadroya geçiş' teklifi Meclis'ten geçti
Kamuda çalışan 458 bin 615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
TBMM Genel Kurulu'nda kamuda çalışan sözleşmelilerin kadroya geçişi teklifi görüşüldü.
Teklifin kabul edilmesi ile 458 bin 615 sözleşmeliye kadroya geçme hakkı kazandı.
Kanuna göre 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek. Kadroya geçmek isteyenler, kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde başvuru yapacak.
Son Güncelleme:
Kuru mama fiyatlarına dev zam! Ekonomi 19 Ocak 2023 17:23
Et ve Süt Kurumu'na piyasayı düzenleme yetkisi Ekonomi 19 Ocak 2023 16:45
Bakanlık'tan POS cihazı kararı! Ekonomi 19 Ocak 2023 15:49
Yılın ilk faiz kararı belli oldu Ekonomi 19 Ocak 2023 14:01