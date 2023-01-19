Yüz binlerce kişi merakla bekliyordu: 'Kadroya geçiş' teklifi Meclis'ten geçti

TBMM Genel Kurulu'nda kamuda çalışan sözleşmelilerin kadroya geçişi teklifi görüşüldü.

Teklifin kabul edilmesi ile 458 bin 615 sözleşmeliye kadroya geçme hakkı kazandı.

Kanuna göre 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli personel kapsamında çalışanlar memur kadrosuna geçebilecek. Kadroya geçmek isteyenler, kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde başvuru yapacak.