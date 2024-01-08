Oskar Holding, konkordato ilan etti: "Şirketimiz ödeme güçlüğüne düştü"

Oskar Holding’in 4 şirketi ile holdingin sahibi Osman Karagöz, işlerini yürütemez hale gelince konkordato etti.

Son Güncelleme:
Oskar Holding, konkordato ilan etti: "Şirketimiz ödeme güçlüğüne düştü"

Halkı derinden etkileyen ekonomik kriz ve durdurulamayan yüksek enflasyon şirketleri de zor duruma düşürdü. Akkuyu Nükleer Santrali ile Enerji Bakanlığı’na bağlı Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) elektrik iletim hatları başta olmak üzere çok sayıda kamu ve özel şirkete iş yapan Oskar Holding’in 4 şirketi ile holdingin sahibi Osman Karagöz, işlerini yürütemez hale gelince konkordato (iflas anlaşması) ilan etmek zorunda kaldı. 641 farklı şirket ve kişiye 2 milyar lirayı aşkın borcu olan holding, konkordato gerekçesini kamudan alacaklarını tahsil edememesi, ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve banka kredilerinin son dönemde kısılmasına bağladı.

3 AYLIK KONKORDATO

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, 1976 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Oskar Holding’in bünyesinde konkordato ilan eden Anadolu Elektrik, Oskar Elektrik, Oskar Enerji ve Oskar Led dışında konkordatoya tabi tutulmayan Oskar GYO, Oskar Kablo Sistemleri ve Azerbaycan’da kurulan Anadolu Elektrik Bakü şirketi bulunuyor. Holding sahibi Osman Karagöz kendisi ve 4 şirketi için 31 Ekim 2023’te konkordato talebiyle Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuru yaptı. Mahkeme, 13 Aralık 2023’te 4 şirket ve Osman Karagöz için 3 aylık geçici konkordato ilan etti. Karar kapsamında kamu kurumları dahil hiçbir alacaklı 4 şirket ve Karagöz hakkında 3 ay boyunca alacak takibi yapamayacak. Daha önce başlamış olan alacak takipleri durdurulacak, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanamayacak.

"ŞİRKETİMİZ ÖDEME GÜÇLÜĞÜNE DÜŞTÜ"

Oskar Holding, konkordato için mahkemeye verdiği başvuru dilekçesinde Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu sıkıntıları bütün açıklığıyla gözler önüne serdi. Dilekçede, “Şirketimiz, ülkemizde yaşanan ağır enflasyonist ortam, hak ediş tahsilatlarında yaşanan gecikmeler, nihayetinde girdi maliyetleri, banka kredi temininde yaşanan zorluklar ile aynı zamanda özellikle kısa vadeli banka kredi borçları ile ticari alacaklarının tahsilatındaki gecikmeler nedeniyle ödeme güçlüğü içerisine düşmüştür” denildi.

Etiketler
Konkordato
Son Güncelleme:
Aras Bulut İynemli'den çarpıcı Atatürk çıkışı! İlk kez bu görüşleri paylaştı Aras Bulut İynemli'den çarpıcı Atatürk çıkışı! İlk kez bu görüşleri paylaştı
Borsa haftaya nasıl başladı? Borsa haftaya nasıl başladı?
Talep düştü, altın fiyatları geriledi: Gram altın ne kadar? Talep düştü, altın fiyatları geriledi!
Yapacağınız bu basit aşçılık hileyle süt taşmıyor! İşte bilmeniz gereken teknik Yapacağınız bu basit aşçılık hileyle süt taşmıyor! İşte bilmeniz gereken teknik
ÇOK OKUNANLAR
MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu
Son anketlerden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki oy farkı dikkat çekti İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı dikkat çekti
İslam Memiş elinde altın olanları uyardı: "Yeni zirveler gelecek" İslam Memiş elinde altın olanları uyardı
Emeklilere banka promosyonunda yeni senaryo: Rakam verildi, 'artış çok ciddi' Emeklilere banka promosyonunda yeni senaryo
Şeyma'nın 'Dominik' paylaşımlarının ardından Acun-Çağla çiftinden dikkat çeken hamle Şeyma'nın 'Dominik' paylaşımlarının ardından Acun-Çağla çiftinden dikkat çeken hamle