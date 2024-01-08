Oskar Holding, konkordato ilan etti: "Şirketimiz ödeme güçlüğüne düştü"

Halkı derinden etkileyen ekonomik kriz ve durdurulamayan yüksek enflasyon şirketleri de zor duruma düşürdü. Akkuyu Nükleer Santrali ile Enerji Bakanlığı’na bağlı Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) elektrik iletim hatları başta olmak üzere çok sayıda kamu ve özel şirkete iş yapan Oskar Holding’in 4 şirketi ile holdingin sahibi Osman Karagöz, işlerini yürütemez hale gelince konkordato (iflas anlaşması) ilan etmek zorunda kaldı. 641 farklı şirket ve kişiye 2 milyar lirayı aşkın borcu olan holding, konkordato gerekçesini kamudan alacaklarını tahsil edememesi, ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve banka kredilerinin son dönemde kısılmasına bağladı.

3 AYLIK KONKORDATO

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, 1976 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Oskar Holding’in bünyesinde konkordato ilan eden Anadolu Elektrik, Oskar Elektrik, Oskar Enerji ve Oskar Led dışında konkordatoya tabi tutulmayan Oskar GYO, Oskar Kablo Sistemleri ve Azerbaycan’da kurulan Anadolu Elektrik Bakü şirketi bulunuyor. Holding sahibi Osman Karagöz kendisi ve 4 şirketi için 31 Ekim 2023’te konkordato talebiyle Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuru yaptı. Mahkeme, 13 Aralık 2023’te 4 şirket ve Osman Karagöz için 3 aylık geçici konkordato ilan etti. Karar kapsamında kamu kurumları dahil hiçbir alacaklı 4 şirket ve Karagöz hakkında 3 ay boyunca alacak takibi yapamayacak. Daha önce başlamış olan alacak takipleri durdurulacak, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanamayacak.

"ŞİRKETİMİZ ÖDEME GÜÇLÜĞÜNE DÜŞTÜ"

Oskar Holding, konkordato için mahkemeye verdiği başvuru dilekçesinde Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu sıkıntıları bütün açıklığıyla gözler önüne serdi. Dilekçede, “Şirketimiz, ülkemizde yaşanan ağır enflasyonist ortam, hak ediş tahsilatlarında yaşanan gecikmeler, nihayetinde girdi maliyetleri, banka kredi temininde yaşanan zorluklar ile aynı zamanda özellikle kısa vadeli banka kredi borçları ile ticari alacaklarının tahsilatındaki gecikmeler nedeniyle ödeme güçlüğü içerisine düşmüştür” denildi.