Talep düştü, altın fiyatları geriledi: Gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocak toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 65 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştireceği öngörülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in faizleri beklenenden daha geç indirebileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla altına olan talep azaldı.

GRAM ALTIN DÜŞTÜ

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından bin 950 lira seviyesinde bulunuyor.

Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bin 961 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 270 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 310 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda yüzde 0,6 değer kaybıyla 2 bin 32 dolardan işlem görüyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Öte yandan dünya genelinde önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık son 2 yıldır sürdürdüğü şahin politikaların sonuna gelindiğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam etmesine karşın faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanına ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem