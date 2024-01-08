Talep düştü, altın fiyatları geriledi: Gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri beklenenden daha geç indirebileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla altına olan talep azalırken, gram altın yeni haftaya düşüşle başladı.

Son Güncelleme:
Talep düştü, altın fiyatları geriledi: Gram altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ocak toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 65 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştireceği öngörülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in faizleri beklenenden daha geç indirebileceğine yönelik beklentilerin artmasıyla altına olan talep azaldı.

GRAM ALTIN DÜŞTÜ

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından bin 950 lira seviyesinde bulunuyor.

Talep düştü, altın fiyatları geriledi: Gram altın ne kadar? - Resim : 1

Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bin 961 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 270 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 310 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı ise, şu sıralarda yüzde 0,6 değer kaybıyla 2 bin 32 dolardan işlem görüyor.

BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Öte yandan dünya genelinde önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık son 2 yıldır sürdürdüğü şahin politikaların sonuna gelindiğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam etmesine karşın faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanına ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Endişeler arttı, dolar/TL'de belirsizlik sürüyor!Endişeler arttı, dolar/TL'de belirsizlik sürüyor!Ekonomi
Kuyumcu esnafından kritik altın fiyatları tahmini: 2024 yılında gram altın, ons altının yönü neresi?Kuyumcu esnafından kritik altın fiyatları tahmini: 2024 yılında gram altın, ons altının yönü neresi?Ekonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Altın fiyatları Gram Altın Çeyrek Altın Cumhuriyet altını Ons Altın Altın FED
Son Güncelleme:
Biraya zam geldi Biraya zam geldi
Çamaşır makinesini gıcır gıcır yapıyor! 1 bardakla makineyi arındırın Çamaşır makinesini gıcır gıcır yapıyor! 1 bardakla makineyi arındırın
2023'te en çok satılan otomotiv markaları belli oldu 2023'te en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Borsa haftaya nasıl başladı? Borsa haftaya nasıl başladı?
Endişeler arttı, dolar/TL'de belirsizlik sürüyor! Dolar/TL'de belirsizlik sürüyor!
Yapacağınız bu basit aşçılık hileyle süt taşmıyor! İşte bilmeniz gereken teknik Yapacağınız bu basit aşçılık hileyle süt taşmıyor! İşte bilmeniz gereken teknik
ÇOK OKUNANLAR
MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu MasterChef All Star'da şampiyon belli oldu
Son anketlerden AKP'ye kötü haber: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki oy farkı dikkat çekti İmamoğlu ile Kurum arasındaki oy farkı dikkat çekti
İslam Memiş elinde altın olanları uyardı: "Yeni zirveler gelecek" İslam Memiş elinde altın olanları uyardı
Emeklilere banka promosyonunda yeni senaryo: Rakam verildi, 'artış çok ciddi' Emeklilere banka promosyonunda yeni senaryo
Şeyma'nın 'Dominik' paylaşımlarının ardından Acun-Çağla çiftinden dikkat çeken hamle Şeyma'nın 'Dominik' paylaşımlarının ardından Acun-Çağla çiftinden dikkat çeken hamle