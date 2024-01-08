Endişeler arttı, dolar/TL'de belirsizlik sürüyor!

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık son 2 yıldır sürdürdüğü şahin politikaların sonuna gelindiğine yönelik beklentilerin güçlü kalmaya devam etmesine karşın faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanına ilişkin belirsizlikler sürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ocak toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, mart toplantısında ise yüzde 65 ihtimalle ilk faiz indirimini gerçekleştireceği öngörülüyor.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Fed'in faiz indirimlerine piyasa beklentilerinden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimaller ve yurt içi piyasalarda enflasyonun hakim görüş olarak kalmaya devam etmesiyle dolar/TL, yeni günde 29,89 TL'den işlem görmeye başladı.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Öte yandan Merkez Bankası'nın ilk kez yatırımcı günü temasıyla 11 Ocak'ta JPMorgan'ın New York merkezinde gerçekleştireceği toplantısında verilecek mesajlar piyasalarda yakından takip edilecek.

Kaynak: Gerçek Gündem