Uzmanı açıkladı: 2024 Yıl sonu dolar/TL kuru tahmini inandırıcı mı?

"HİÇBİR ANLAM İFADE ETMEZ"

Aktaş, "Enflasyonun örneğin yüzde 20 olarak öngörüldüğü bir zaman diliminde doların yüzde 50 artacağını söylemek ya da enflasyonun yüzde 40 öngörüldüğü bir dönem için kur artışının yüzde 10’da kalacağını dile getirmek, bu iddiaların altı doldurulamadığı sürece hiçbir anlam ifade etmez" dedi.