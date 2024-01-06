Uzmanı açıkladı: 2024 Yıl sonu dolar/TL kuru tahmini inandırıcı mı?
Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, yerli ve yabancı birçok kuruluşun 2024 yıl sonu dolar/TL kuruna ilişkin tahminlerini değerlendirdi. Aktaş, "Döviz artışı düşük olacak' korosu niye harekete geçti?" diyerek olası senaryoları tek tek sıraladı.
Geçtiğimiz çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon, aralıkta ivme kaybetse de, gıda ve konut harcamalarındaki artış öncülüğünde bir önceki aya göre yüzde 2.93 artarken, yıllık enflasyon yaklaşık yüzde 65 ile beklentiler seviyesinde gerçekleşti.
Ancak; piyasalarda enflasyonun daha da yükseleceği endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ederken, uzmanlar, enflasyonun mayıs ayına kadar yükselişin sürdükten sonra düşüşe geçeceğini, buna karşılık yıl sonunda yaklaşık yüzde 43 ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) hedefinin üzerinde kalacağını tahmin ediyorlar.
DOLAR/TL'DE REKOR
Piyasalarda enflasyon ateşi dinmezken, dolar/TL, günlük yükselişini sürdürerek gün içinde 29.91 TL'yi görerek rekor kırdı.
TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR
Öte yandan TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürdü. Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL, yıl başından bu yana ise yüzde 1 değer yitirdi.
"KAÇ KEZ VURGULAMAK DURUMUNDA KALDIM"
Yaşanan gelişmelerle birlikte "Döviz artışı düşük olacak' korosu niye harekete geçti?" başlıklı bir yazı kaleme alan Ekonomim yazarı Alaattin Aktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Son günlerde kim bilir kaç kez vurgulamak durumunda kaldım... Ekonomisi, ekonominin gereklerine göre değil, siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkacak kararlara göre şekil alan Türkiye’de zaman vererek sağlıklı bir döviz kuru tahmini yapılamaz."
"HİÇBİR ANLAM İFADE ETMEZ"
Aktaş, "Enflasyonun örneğin yüzde 20 olarak öngörüldüğü bir zaman diliminde doların yüzde 50 artacağını söylemek ya da enflasyonun yüzde 40 öngörüldüğü bir dönem için kur artışının yüzde 10’da kalacağını dile getirmek, bu iddiaların altı doldurulamadığı sürece hiçbir anlam ifade etmez" dedi.
Aktaş'ın değerlendirmesi öncesi yerli ve yabancı birçok kuruluşun 2024 yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi şöyle:
"- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Piyasa Katılımcıları Beklenti Anketi’ne göre 39,46 TL,
- İngiltere merkezli yatırım bankası HSBC'nin tahmini 33,00 TL,
- Orta Vadeli Plan'da (OVP) 2024 yılı ortalama dolar kuru, 36,78 TL,
- Almanya merkezli Deutsche Bank, 38 TL,
- ABD yatırım bankası Morgan Stanley, 38 TL,
- ABD merkezli yatırım bankası Citibank, 40 TL,
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu StandardPoor's (S&P), 40 TL,
- ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, 40,70 TL,
- İngiltere merkezli Barclays, 43,80 TL."