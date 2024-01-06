Kuyumcu esnafından kritik altın fiyatları tahmini: 2024 yılında gram altın, ons altının yönü neresi?

"ALTIN, DÜNYA ÇAPINDA YATIRIMCISINA KAZANDIRDI"

"2023’teki enflasyon rakamı da yüzde 64,77 olarak açıklandı" diyen Özman, "Altın, yüzde 17 oranında enflasyonun üzerinde kazanç sağladı. ÜFE de yüzde 45 olduğu için ona göre de yüzde 43 oranında kazanç sağladı. 2023’te dolara yatırım yapanlar yüzde 57 kazanç elde etti. Dolar hem altından daha az değerlendi hem TÜFE’nin altında kaldı hem de negatif getirisi oldu. Euro ise 2023’te yılı yüzde 62’lik değer kazandı ile kapattı. Euro da TÜFE’nin altında kalarak yatırımcısına reel bir getiri sunamadı. Yatırımcısına enflasyonun altında yüzde 2,5 gibi negatif getiri sağladı. Altın, dünya çapında da yatırımcısına kazandırdı" ifadelerini kullandı.