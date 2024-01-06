Kuyumcu esnafından kritik altın fiyatları tahmini: 2024 yılında gram altın, ons altının yönü neresi?
Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Dr. Salih Özman, altın fiyatlarına ilişkin kritik tahminde bulundu. 2024 yılında gram altın ve ons altının yönü noktasında değerlendirmede bulunan Özman, "Altın, 2024 yılının da gözde yatırım aracı olacak" dedi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlikler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimali hafta başına göre 20 baz puan azalarak yüzde 65'e geriledi.
Ancak yurt içi piyasalar enflasyonun daha da yükseleceği endişesiyle yükselen dolar/TL kurundan destek bulan altın fiyatları tırmanışını sürdürüyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Bu gelişmelerle gram altın yükselişini sürdürerek bin 961 TL seviyesinde işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 280 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 370 liradan satılıyor.
ONS ALTIN NE KADAR?
Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimalinin düşmesiyle altının ons fiyatı da 2 bin 45 dolar seviyesinde dengelendi.
"EN YÜKSEK GETİRİ SAĞLAYAN ALTIN"
Yaşanan gelişmeler sonrası İHA'ya altın fiyatlarına ilişkin tahminde bulunan Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Dr. Salih Özman, "2023 yılında geleneksel yatırım araçları arasında en yüksek getiriyi sağlayan yine ‘altın’ oldu. Altına yatırım yapanlar hem euro ve dolar hem de enflasyon karşısında en yüksek kazancı elde ettiler. Altının 2023’teki getirisi yüzde 83 oldu. Yılbaşında bin 119 TL olan altının gramı, yılsonunda 2 bin 32 TL’den yılı kapattı" dedi.
"ALTIN, DÜNYA ÇAPINDA YATIRIMCISINA KAZANDIRDI"
"2023’teki enflasyon rakamı da yüzde 64,77 olarak açıklandı" diyen Özman, "Altın, yüzde 17 oranında enflasyonun üzerinde kazanç sağladı. ÜFE de yüzde 45 olduğu için ona göre de yüzde 43 oranında kazanç sağladı. 2023’te dolara yatırım yapanlar yüzde 57 kazanç elde etti. Dolar hem altından daha az değerlendi hem TÜFE’nin altında kaldı hem de negatif getirisi oldu. Euro ise 2023’te yılı yüzde 62’lik değer kazandı ile kapattı. Euro da TÜFE’nin altında kalarak yatırımcısına reel bir getiri sunamadı. Yatırımcısına enflasyonun altında yüzde 2,5 gibi negatif getiri sağladı. Altın, dünya çapında da yatırımcısına kazandırdı" ifadelerini kullandı.
"ALTINA YATIRIM YAPANLAR ENFLASYONUN ÜSTÜNDE KAZANDI"
Özman, "Altının ONS’u dünya bazında da 2023’ü yüzde 13 oranında değer kazandı. 1840 dolar ONS altın, yılsonu 2063 dolardan işlem gördü. Sonuç olarak 2023 yılında altına yatırım yapanlar enflasyonun üstünde kar sağladı, dolar ve euroya yatırım yapanlar ise reel olarak bir kazanç sağlayamadı" dedi.
"DÜNYADA DA ALTININ DEĞERLENMESİ BEKLENİYOR"
Altındaki yükselişin 2024 yılında da devam edeceğini tahmin ettiğini ifade eden Özman, şu ifadeleri kullandı:
"Altın 2024 yılının da gözde yatırım aracı olacak. Geleneksel yatırım araçları arasında dolar ve euroya göre altın yine daha kazançlı bir yöntem olacaktır. Şu anda altının ONS’u 2050 dolar civarında geziniyor. 2024’ün ilk yarısından sonra ONS fiyatı 2300 dolar bandında olabilir. Türkiye haricinde dünyada da altının değerlenmesi bekleniyor."
"ALTIN, EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI OLACAKTIR"
Özman, "Dolayısıyla bu yıl da altına yatırım yapanlar, diğer enstrümanlardan daha fazla kazanç sağlayacak. Altın dünyada hiçbir zaman yüzde 10’dan daha az değer kazanmıyor. Hep yüzde 10’un üzerinde bir kazanç sağlamış oluyor. Altın, 2024’te de en çok kazandıran geleneksel yatırım aracı olacaktır" diye konuştu.