Orucu Açmak Artık 600 Lira! Ramazan Yaklaştı, Fiyatı Fırladı

Yaklaşan Ramazan ayı öncesi hurma fiyatları adeta cep yakıyor. Edirne Tarihi Selimiye Arastası esnafı Cuma Karahan, Kudüs hurmasının tanesinin 20 lira olduğunu söyledi.

Son Güncelleme:
Orucu Açmak Artık 600 Lira! Ramazan Yaklaştı, Fiyatı Fırladı

Yeni yılda peş peşe gelen zamlar vatandaşın geçim sıkıntısını katlarken, ramazan ayına az bir zaman kala da bu fiyat pahalılığı daha da dikkat çekiyor. Pek çok kişinin orucunu açtığı, ramazanın vazgeçilmezi hurmanın fiyatları cep yakıyor.

Tezgahları süslemeye başlayan hurmalardan Medine hurması 450 lira, Tunus hurması 350 lira, Kudüs hurması ise kilosu 500 liradan satılıyor. Edirne Tarihi Selimiye Arastası esnafı Cuma Karahan, vatandaşın alım gücünün çok zayıfladığını, bu nedenle hurmayı gramla veya tane ile sattıklarını söyledi.

Orucu Açmak Artık 600 Lira! Ramazan Yaklaştı, Fiyatı Fırladı - Resim : 1

'EVDE KAÇ KİŞİ VARSA O KADAR SAYIDA ALINIYOR'

Karahan, bu yıl tezgahların durumuyla ilgili şöyle konuştu:

"1985 yılından beri hurma satıyorum. Eski satışlar yok. Fiyatlar gittikçe yükseliyor. Haliyle insanların alım gücü yetmiyor. En çok Medine hurması tercih ediliyor. Kilosunu 450 liradan satıyoruz. Tunus hurması 350 lira, Kudüs hurması 500 lira. Geçen seneye göre fiyatlarda 100 liralık bir fark var. En fazla yarım kilo, eskisi gibi ‘1-2 kilo ver’ diyen yok artık. O yok artık. Eskiden kadın geliyordu ‘Ver oradan 1 kilo’ diyebiliyordu. Şimdi artık tane ile alıyor. Evde kaç kişi varsa o kadar sayıda hurma alıyor. Kudüs hurmasının 5 tanesi 100 gram geliyor. Tanesi 20 lira geliyor.”

Orucu Açmak Artık 600 Lira! Ramazan Yaklaştı, Fiyatı Fırladı - Resim : 2

Bir İlde Daha Ekmeğe Zam Geldi: İşte Yeni FiyatBir İlde Daha Ekmeğe Zam Geldi: İşte Yeni FiyatEkonomi
Bir Anda Zam Geldi! Kolanın Gazı, Meyve Suyunun Tadı KaçtıBir Anda Zam Geldi! Kolanın Gazı, Meyve Suyunun Tadı KaçtıEkonomi

Kaynak: ANKA

Etiketler
Hurma Zam Ramazan
Son Güncelleme:
Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu Ne Buzdolabı Ne de Çamaşır Makinesi! En Çok Enerji Tüketen Cihaz Belli Oldu
Ziraat Bankası'ndan Rekor! Kârı Önceki Yılı Aştı Ziraat Bankası'ndan Rekor! Kârı Önceki Yılı Aştı
Tüm Gözler TÜSİAD'daydı! Soruşturma Sonrası İlk Açıklama Soruşturma Sonrası İlk Açıklama
Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor: Buzdolabında Saklanmaması Gereken 10 Besin Gıdaların Bozulmasına Sebep Oluyor, Zehirlenmelere Yol Açıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kalp Krizi Geçiren Özcan Deniz'in Eşinden Zehir Zemberek Sözler Eşinden Zehir Zemberek Sözler
Özgür Özel CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı Özgür Özel CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayını Açıkladı
Yılmaz Güney'in Hayatı Film Oluyor: 'Çirkin Kral'ı Canlandıracak Oyuncu Belli Oldu Yılmaz Güney'e Hayat Verecek İsim Belli Oldu
AKP'li Şamil Tayyar'dan Gündem Olacak İddia: İmamoğlu'na Operasyon Sinyali AKP'li Şamil Tayyar'dan Gündem Olacak İddia: İmamoğlu'na Operasyon Sinyali
Özgür Özel’in Masasındaki Son Ankette Çarpıcı Sonuç! Üçlü Yarış Tüm Dengeleri Değiştirecek Özgür Özel’in Masasındaki Son Ankette Çarpıcı Sonuç! Üçlü Yarış Tüm Dengeleri Değiştirecek