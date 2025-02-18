Ziraat Bankası'ndan Rekor! Kârı Önceki Yılı Aştı

Ziraat Bankası'nın 2024’te bir önceki yıla göre kârını yüzde 12 artırarak rekor kırdığı bildirildi. Banka, 100,6 milyar TL net kâra ulaştı.

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Ziraat Bankası'ndan Rekor! Kârı Önceki Yılı Aştı

Ziraat Bankası’nın 2024’te bir önceki yıla göre karını yüzde 12 artırarak, 100,6 milyar TL net kâra ulaştığı bildirildi. Açıklanan verilere göre, Ziraat Bankası kâr rekoru kırmış oldu.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakâr, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bankanın 2024 yılında öz kaynak kârlılığının yüzde 27, aktif kârlılığının ise yüzde 2,2 seviyelerinde gerçekleştiğini vurgularken, “Bu bağlamda, 2024 yılını sektörün en yüksek kâr rakamı olan 100,6 milyar TL ile tamamladık” dedi.

Bankanın konuya ilişkin açıklamasında, Ziraat Bankasının 2024 yıl sonu itibarıyla ekonomiye sağladığı kaynak tutarı 2,7 trilyon TL'si nakdi, 1,1 trilyon TL'si gayrinakdi krediler olmak üzere 3,8 trilyon TL'ye çıktı.Ziraat Bankası'ndan Rekor! Kârı Önceki Yılı Aştı - Resim : 1

BİLANÇO BÜYÜKLÜĞÜ YÜZDE 42 ARTTI

Aynı dönemin bilanço büyüklüğünün bir önceki yılın sonuna kıyasla yüzde 42 artarak 5,4 trilyon TL oldu. Böylelikle bankanın dolar bazında aktif büyüklüğü 150 milyar dolar, kredi büyüklüğü ise 100 milyar dolar sınırını aştığı kaydedildi.

Toplam mevduat hacmini 3,6 trilyon TL'ye yükselten Ziraat Bankası, 2024 yılında yurt dışından ilave 7,6 milyar dolar kaynak sağlayarak bu kalemdeki toplam büyüklüğü 19 milyar dolar seviyesine çıkardı.

Ziraat Bankası'nın ana misyonu olan tarım sektöründeki kredilerinin büyüklüğü son 5 yılda 9 kat artarak 2024 yılında 600 milyar TL’ye ulaştı.

Kaynak: AA

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