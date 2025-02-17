Bir İlde Daha Ekmeğe Zam Geldi: İşte Yeni Fiyat

"MİLLETİN HALİ PERİŞAN"

Bir vatandaş, "Milletin hali perişan, ne ekmek alabiliyoruz ne de başka bir şey. Ekmeğin fiyatı 10 lira oldu. Daha önce 1 liraya satılan ekmek şimdi 10 lira olmuş" diyerek tepkisini dile getirdi. Başka bir vatandaş ise zam oranlarını düşük bularak, "Az bile olmuş, İstanbul'da 15 lira, yine ucuz" yorumunu yaptı.