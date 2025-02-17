Bir İlde Daha Ekmeğe Zam Geldi: İşte Yeni Fiyat
Bir ilde daha ekmek fiyatlarına zam geldi. Daha önce 9 TL'ye satılan ekmek, pazar gününden itibaren 10 TL oldu.
Kaynak: ANKA
Iğdır'da ekmek fiyatlarına 1 lira zam yapıldı. Daha önce 9 liradan satılan 200 gram ekmek, pazar gününden itibaren 10 liradan satılmaya başlandı. Vatandaşlar, ekmeğe yapılan zamma tepki gösterirken, fırıncılar ise artan maliyetler nedeniyle fiyat artışının zorunlu hale geldiğini savundu.
"MİLLETİN HALİ PERİŞAN"
Bir vatandaş, "Milletin hali perişan, ne ekmek alabiliyoruz ne de başka bir şey. Ekmeğin fiyatı 10 lira oldu. Daha önce 1 liraya satılan ekmek şimdi 10 lira olmuş" diyerek tepkisini dile getirdi. Başka bir vatandaş ise zam oranlarını düşük bularak, "Az bile olmuş, İstanbul'da 15 lira, yine ucuz" yorumunu yaptı.
"EKMEK ŞUAN ZARARA SATILIYOR"
Üretim maliyetlerinin hızla yükseldiğini belirten Fırıncı Enver Ebren ise, "Ekmek 9 liraydı, 10 lira oldu ama 200 gram ekmek şu an zarara satılıyor. İstanbul’da ekmek 15 - 20 lira olmuş, unun çuvalı bin 50 lira oldu. Elektrik faturası 20 bin, doğal gaz faturası 40 bin lira geliyor. Şartlar çok zor" diye konuştu.