Bir İlde Daha Ekmeğe Zam Geldi: İşte Yeni Fiyat

Bir ilde daha ekmek fiyatlarına zam geldi. Daha önce 9 TL'ye satılan ekmek, pazar gününden itibaren 10 TL oldu.

Kaynak: ANKA

Ekmek Iğdır Zam
Son Güncelleme:
Bir İlde Daha Ekmeğe Zam Geldi: İşte Yeni Fiyat - Resim: 1

Iğdır'da ekmek fiyatlarına 1 lira zam yapıldı. Daha önce 9 liradan satılan 200 gram ekmek, pazar gününden itibaren 10 liradan satılmaya başlandı. Vatandaşlar, ekmeğe yapılan zamma tepki gösterirken, fırıncılar ise artan maliyetler nedeniyle fiyat artışının zorunlu hale geldiğini savundu.

1 3
Bir İlde Daha Ekmeğe Zam Geldi: İşte Yeni Fiyat - Resim: 2

"MİLLETİN HALİ PERİŞAN"

Bir vatandaş, "Milletin hali perişan, ne ekmek alabiliyoruz ne de başka bir şey. Ekmeğin fiyatı 10 lira oldu. Daha önce 1 liraya satılan ekmek şimdi 10 lira olmuş" diyerek tepkisini dile getirdi. Başka bir vatandaş ise zam oranlarını düşük bularak, "Az bile olmuş, İstanbul'da 15 lira, yine ucuz" yorumunu yaptı.

2 3
Bir İlde Daha Ekmeğe Zam Geldi: İşte Yeni Fiyat - Resim: 3

"EKMEK ŞUAN ZARARA SATILIYOR"

Üretim maliyetlerinin hızla yükseldiğini belirten Fırıncı Enver Ebren ise, "Ekmek 9 liraydı, 10 lira oldu ama 200 gram ekmek şu an zarara satılıyor. İstanbul’da ekmek 15 - 20 lira olmuş, unun çuvalı bin 50 lira oldu. Elektrik faturası 20 bin, doğal gaz faturası 40 bin lira geliyor. Şartlar çok zor" diye konuştu.

3 3