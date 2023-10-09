Ortadoğu’da savaş piyasayı da vuracak: Akaryakıta yeni zam endişesi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayının başında açıkladığı rakamlarla, 2023 yılı enflasyonunu yıllık olarak yüzde 61,53 olarak belirlenmişti. Bu gelişmeyle TL'nin sürekli artan negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş yaşanabileceği beklentisi, akaryakıt fiyatlarında en büyük endişe kaynağı.

Enflasyon ve dolardaki hızlı yükselişin etkisiyle, Ankara'da benzinin litre fiyatı 34,11 TL olurken, İstanbul'da 33,51, İzmir'de 34,21 TL’den satılmaya başladı. Aynı dönemde motorinin litresi Ankara'da ortalama 37,80 liradan, İstanbul'da 37,23 liradan, İzmir'de 37,95 liradan satıldı.

KÜRESEL PİYASALARDA ENDİŞE ARTIYOR

Yaşanan gelişmelerin yanı sıra İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların Orta Doğu'da tansiyonu yükseltmesinin küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişeleri artarak sürüyor.

Gazze'den İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısı sonrası İran'ın çatışmalarda Hamas'ı desteklediğini açıklaması, ABD ve Batılı ülkelerin İran'a karşı tedbir alma ihtimali, fiyatların yükselişine katkıda bulundu.

BRENT PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimali, risk algısının yüksek seyretmesine neden olurken, Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre, yüzde 3,19 artışla 87,28 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,72 dolardan alıcı buldu.

Cuma günü 83,44 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,58 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

ZAM BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesi Brent petrol fiyatlarını artırırken, dolar ve yüksek enflasyonun Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına yeni zammı destekleyeceği öngörülüyor.

Öte yandan dolar/TL kuru, cuma gününü yüzde 0,2 artışla 27,6120'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,09 TL seviyesini test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar kuru şu dakikalarda 27,70 TL seviyesinde işlem görüyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem