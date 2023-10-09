Risk arttı, Borsa düştü!

İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle piyasalar, haftaya negatif bir seyirle başlarken, bölgeden gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Bu gelişmeler sonrası açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 164,2 puan düşüşle yüzde 1,94 değer kaybıyla 8.300,69 puana geriledi. Cuma satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,27 değer kaybıyla günü 8.464,93 puandan tamamlamıştı.

EN FAZLA MENKUL KIYMET KAYBETTİRDİ

Bankacılık endeksi yüzde 2,08 ve holding endeksi yüzde 2,05 azalış kaydetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en fazla kaybettiren yüzde 4,02 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Hamas'ın cumartesi sabah İsrail'e düzenlediği operasyon ve ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan hava harekatında ölenlerin sayısı bin 100'ü aştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sükunetin tekrar tesis edilmesi için başlattıkları diplomatik çabaları yoğunlaştıracaklarını söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem