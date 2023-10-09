Dolar/TL, tüm zamanların rekorunu kırdı!

Son dakika haberi... Enflasyon ve resesyon ikilemi piyasalar üzerinde etkili olurken, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimali sonrası dolar/TL, tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Dolar/TL, tüm zamanların rekorunu kırdı!

Hamas'ın cumartesi sabah İsrail'e düzenlediği operasyon ve ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan hava harekatında ölenlerin sayısı 1,100'ü aştı.

Erdoğan, sükunetin tekrar tesis edilmesi için başlattıkları diplomatik çabaları yoğunlaştıracaklarını söyledi.

DOLAR/TL'DE REKOR

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimalinin risk algısının yüksek seyretmesine neden olurken, dolar/TL, tüm zamanların rekorunu kırdı.

Dolar/TL, tüm zamanların rekorunu kırdı! - Resim : 1

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 artışla 27,6120'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,09 TL seviyesini test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Dolar kuru şu dakikalarda 27,70 TL seviyesinde işlem görüyor.

GÖZLER ABD'DE

Öte yandan ABD'de Cuma günü açıklanan veriler tarım dışı istihdamın tahminlerden çok daha hızlı arttığını göstererek para politikasının yönünü tayin etmeye çalışan yatırımcılar için bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verisinin önemini artırdı.

IMF'NİN TÜRKİYE ZİYARETİ GÜNDEMDE

Yurt içinde ise, Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ziyareti ardından yayımladığı raporda ekonomi politikalarında seçimlerin ardından başlayan değişimin riskleri azalttığını, yatırımcı güvenini artırdığını bu değişimin ivme kazanarak devam etmesi gerektiğini belirtti.

Raporda politika bileşiminde yaşanan değişimin hızlanarak devam etmesi gerektiğine de dikkat çekilerek, "Bunun için beklenen enflasyona göre belirlenecek olan politika faizi daraltıcı etki yaratarak dezenflasyona öncelik verilmeli, para ve kredi piyasalarının işlevselliğini artıracak şekilde regülasyonların serbestleştirilmeli ve bütçe açığının kontrol altına alınmalı" önerileri dile getirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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