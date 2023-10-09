Ticaret Bakanlığı emlak ilanlarını incelemeye aldı: 54 milyon TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı tarafından, emlak sektöründe kayıt dışı manipülatif ve manipülasyon amaçlı ilan paylaşan 545 kişiye 54 milyon 500 bin TL ceza kesildiği açıklandı.

Ticaret Bakanlığı emlak ilanlarını incelemeye aldı: 54 milyon TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, ilan platformlarında verilen satılık emlak ilanlarını inceleme altına aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1 Eylül tarihinden bu yana verilen satılık emlak ilanlarında ilanın yayımda olduğu dönemde ilan fiyatında yüzde 100 ve üzeri artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketicileri mağdur eden 545 kişiye Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki “taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari faaliyetlerde bulunamaz” hükmüne aykırı faaliyetleri nedeniyle kişi başına 100 bin TL olmak üzere toplam 54 milyon 500 bin TL para cezası verilmesine karar verilmiştir" denildi.

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