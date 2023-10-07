Zonguldak'ta balık fiyatları cep yaktı, vatandaşlar ilgi göstermedi!

Zonguldak’ta denizlerde yeteri kadar balık yakalanmaması nedeniyle tezgahlarda balık fiyatları el yaktı.

Hamsinin kilosu 100 TL’ye satılırken, mezgit ise kilosu 150 TL’den satıldı. Fiyatlarının yüksek olması nedeniyle vatandaşlar tezgahlara yeteri kadar ilgi göstermedi.

"MAZOT YÜKSEK DİYOR GIRGIRLAR"

Esnaf Zeki Beybeyoğlu, "Balık bu sene çok bol başlamadı. Beklendiği gibi palamut olmadı. Bugün 6 Ekim, havalar hala 22-23 derece sıcaklık var. Denizin soğumamasına da bağlıyoruz. Mazot yüksek diyor gırgırlar. Denize çıkmayan gırgırlar var. Ne oluyor; balık az tutuluyor. Balık değerli oluyor. Bir kasa balık bin TL. Ne oluyor hamsi 100 TL. Bakın mezgit balığı 150 TL" dedi.

"80-100 TL DERKEN UTANIYORUM"

"Bolluk yok, kimse kimseyi kandırmasın" diyen Beybeyoğlu, "Balıkçılar avlanmaya çıkarsa, balık bol yakalanırsa biz tezgahlarda bolluk bekliyoruz. Ben de burada hamsiyi 80-100 TL derken utanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem