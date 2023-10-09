IMF'den al haberi: İktidarın yolunu gözlediği yabancı yatırımcılar neden gelmiyor?

Türkiye’de 14-28 seçimlerinin ardından iktidarın beklediği yabancı yatırımcı bir türlü gelmedi.

ekonomim.com yazarı Alaattin Aktaş, konuyu ‘Gelmediler, gelmiyorlar, gelmeyi düşünmüyorlar’ başlıklı yazısında irdeledi.

‘Gelmediler’ diyen Aktaş, yabancı yatırımın gelmediği gibi mevcut yatırımın da bir kısmının gittiğini söyledi.

Aktaş, ‘gelmiyorlar’ başlığında ise şunları kaydetti:

“Seçim bitti, ekonomi yönetimi değişti, istedikleri düzenlemeler birer ikişer yapılmaya, Türk parası değer yitirmeye, faiz artırılmaya başlandı ama belli ki yeterli görmediler ve seçimleri izleyen dört ayda ilk beş aya göre bir iyiye gidiş varsa da getirdikleri döviz Türkiye’nin dişinin kovuğuna yetmez. (Bu arada 25 Ağustos-1 Eylül haftasında gerçekleşen ve eylül ayı verilerine kaydedilen 375 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi alımını yerli bir bankanın yurt dışı şubesinin yaptığı yönünde bir iddia var. Bu iddia doğruysa gerçek anlamda yabancı alımı çok daha az demektir.)”

Aktaş, gelmeyi düşünmüyorlar başlığında da “bunca çabaya, bunca girişime rağmen hala kayda değer bir gelişme gözlenmiyor ve ekonomi yönetimi döviz bulabilmek için adeta dört dönüyor ama bu koşullarda işimiz çok zor” diye yazdı.

IMF’DEN AL HABERİ

Aktaş yazısında, IMF’nin yabancı yatırımcının beklentisini onlar adına açıkladığına dikkat çekerek, IMF’in beklentisini ise şöyle yazdı:

Yabancı yatırımcıların Türkiye’den ne beklediklerini tahmin etmek zor değildi, belki istekler yapılan toplantılarda zaten dile getiriliyordu ama bu kez yatırımcılar adına istenileni IMF açık açık söyledi.

Uluslararası Para Fonu, 4’üncü madde değerlendirmesi olarak bilinen yıllık üye ülke ekonomik değerlendirmesi çerçevesinde yürüttüğü görüşmeleri tamamladı ve buna ilişkin bir açıklama yaptı.

Arkadaşım Mehmet Kaya, IMF’nin açıklamasını ekonomim.com’da çok güzel ve çarpıcı bir başlıkla haberleştirdi: “IMF’den Türkiye değerlendirmesi: Politika faizi, piyasa faiz oranlarına kadar yükseltilmeli”

Haber, IMF’nin Türkiye’ye dönük enflasyon ve büyüme gibi tahminlerini, dile getirilen muhtemel riskleri ve bir dizi görüşü içeriyor. Okunmasında fayda var...

Şu “Faizi artırmanız gerekiyor” yaklaşımı üstünde durmak gerekiyor. Çünkü Türkiye adeta köşeye sıkıştı ve karşı tarafta yer alan yatırımcılar kendi açılarından haklı olarak bu konuda çok ısrarcı olacak, bu belli.

İşte IMF de sanki sözcü seçilmiş gibi. Yok tabii ki böyle bir durum; herkesin bildiğini IMF dile getirdi yalnızca.

Ancak faizin artırılması gerektiği sanki öncelikle enflasyonla mücadele amaçlı ifade ediliyormuş gibi görünse de gerçek pek de öyle değil.

Baksanıza zaten IMF de enflasyonun bu yıl yüzde 69, 2024 yılında yüzde 46 olacağını tahmin ediyor. Bu yıl için tahmin edilenle OVP’deki yüzde 65 arasında çok fark yok ama 2024’ün tahmini OVP’deki yüzde 33’ün çok üstünde.

IMF bir anlamda bu tahminlerde kalmanın faizin daha da artırılmasıyla ve tahmin edilene yakın bir politika faizi belirlenmesiyle mümkün olabileceğine işaret ediyor.