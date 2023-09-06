Orta Vadeli Program açıklanıyor! Erdoğan: KKM'lerin TL mevduatlara dönüşmesinin önünü açacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı Orta Vadeli Program hakkında konuştu. Yılmaz'ın ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geldi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biraz sonra genel hatlarıyla paylaşacağımız Orta Vadeli Program'ın ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programın hazırlanmasında emeği geçen herkesi Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile birlikte tüm bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, sivil toplum kurumlarımızı özellikle bu konuda teşekkür ediyor, kendilerini tebrik ediyorum. Değerli fikirleriyle tenkit ve tespitleriyle programın içeriğine katkı sunan iş dünyamızın temsilcilerine, odalarımıza, sendikalarımıza, meslek örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarımıza ve diğer tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Türkiye'nin başta yönetimde istikrar olmak üzere nasıl büyük kazanımlar elde ettiğini her gün çok daha iyi görüyor ve idrak ediyoruz. Katılım düzeyi ve rekabet seviyesi itibarıyla sadece Türk siyasi tarihine, dünya siyaset literatürüne de geçen 14 ve 18 Mayıs seçimlerinin hamdolsun tam bir demokratik olgunluk içinde tamamladık. Sandıkların açılmasıyla birlikte tüm belirsizlikler ortadan kalktı ve Türkiye'yi kimin yöneteceği belli oldu.

Ekonomi ile ilgili planlarımızda 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yaşayan 14 milyon insanımızı etkileyen depremi asla göz ardı etmiyoruz. Ülkemizin ekonomisine maliyeti 104 milyar doları bulan deprem felaketi yükümüzü ağırlaştırmakta, mücadelemizi daha da zorlaştırmaktadır. Türkiye dünyadaki diğer ülkelerden farklı olarak küresel sorunlara ilaveten asrın felaketinin yol açtığı sıkıntılarla da mücadele etmektedir. Ancak devlet-millet dayanışmasıyla nasıl bugüne kadar nice engelleri aştıysak aynı başarıyı depremin yaralarını sarmada da sergiliyoruz. Geride bıraktığımız 8 aya dair veriler bu gerçeği açıkça ortaya koyuyor. 2023 yılının ilk yarısında yüzde 3,9 oranında büyüme kaydederek büyüme performansımızı kesintisiz 12 çeyreğe çıkardık. Yıllık bazda ise 13 yıldır aralıksız büyüyoruz. Çeyreklik büyüme performansı ile Türkiye OECD ülkeler içerisinde pozitif ayrışmıştır. Yine bu dönemde ekonomimizi yıllıklandırılmış olarak ilk kez 1 trilyon doları aşan bir ekonomik büyüklüğe ulaştırmayı başardık.

KKM'DEN TL MEVDUATINA DÖNÜŞ MESAJI

Kur Korumalı Mevduat sistemimiz görevini yerine getirmiş. Kur istikrarını sağlamada önemli katkı sağlamıştır. Kur Korumalı Mevduatlarımızın kur istikrarının pekiştiği bir zeminde TL mevduatlara dönüşmesinin yolunu açacağız.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

OVP belirsizliklere azaltacak. İstişare ve ortak akıl bizim düsturumuzdur.

Bu programla öncelikle deprem afetinin yaralarını saracağız.

Programın 4 temel amacı var. Makroekonomik ve finansal istikrarın sağlanması, enflasyonun tek haneye düşürülmesi. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat perspektifinde büyüme ve istihdamın devam ettirilmesi ve sosyal adalet ve refahın güçlendirilmesi.

Merkez Bankamız araç bağımsızlığı çerçevesinde üzerine düşeni yapacaktır. Beklenti yönetimi ile para politikasının kısa dönemli olumlu etkileri artırmayı hedefliyoruz.

Dünyada yükselen korumacılık, ticaret ve ekonomiyi daralttı.

YIL SONU İÇİN ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 65

Bu dönemde dünya şartları, yaşadığımız afetler ve birçok faktör, bütün geçici olarak enflasyonda bir yükseliş söz konusu. Türkiye, son 20 yılda dünya ortalamasından yüzde 2 fazla büyüdü. 2024 için yüzde 4, 2025 için yüzde 4,5 ve 2026 için yüzde 5 büyüme ön görüyoruz. Büyüme tahminimiz 2023 sonu için ise yüzde 4,4. Bu yıl sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 65. Ancak bu bir geçiş dönemidir. 2026'da enflasyonda yüzde 8,5'lik bir oranla tek haneli enflasyonu hedefliyoruz.