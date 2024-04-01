Öncü gösterge kabul ediliyor: İstanbul'da mart ayı enflasyonu belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da enflasyon 2024 Mart ayında perakende fiyatlarda yüzde 3,93, toptan fiyatlar yüzde 3,78 artış gösterdi. İstanbul enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), enflasyon verileri öncesi, öncü gösterge olarak kabul ediliyor.

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Öncü gösterge kabul ediliyor: İstanbul'da mart ayı enflasyonu belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2024 Mart ayına ilişkin Ücretliler Geçinme İndeksi ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.

İTO 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi martta yüzde 3,93, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 3,78 arttı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 78,25

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış oranının perakendede yüzde 78,25, toptan fiyatlarda yüzde 63,21 olduğu görüldü.

Öncü gösterge kabul ediliyor: İstanbul'da mart ayı enflasyonu belli oldu! - Resim : 1

PERAKENDE DE EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİMDE

Martta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, giyim harcamaları grubunda yüzde 8,96, diğer harcamalar grubunda yüzde 8,66, ev eşyası harcamalarında yüzde 6,01, konut harcamalarında yüzde 3,90, gıda harcamalarında yüzde 3,62, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,05, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 1,06, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,20 artış izlendi.

TOPTAN FİYATLARDA EN YÜKSEK ARTIŞ MADENLER GRUBUNDA

Toptan fiyatlarda ise madenler grubunda yüzde 7,85, gıda maddeleri grubunda yüzde 5,20, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,30, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,65, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,83 ve yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,43, artış görüldü. Mensucat grubunda ise herhangi bir değişim gözlenmedi.

ÖNCÜ GÖSTERGE OLARAK KABUL EDİLİYOR

İstanbul enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 3 Nisan 2024 (Çarşamba) tarihinde açıklayacağı enflasyon verileri öncesi, öncü gösterge olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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