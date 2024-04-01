AKP'de seçim faturası: Mehmet Şimşek gidecek mi?

Yerel seçimlerin sonuçlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, AKP'de seçiminin faturasının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e kesileceğini öne sürdü. Erdursun, "Ak Parti'de bu seçim mağlubiyetinin faturası Mehmet Şimşek'e kesilir" dedi.

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AKP'de seçim faturası: Mehmet Şimşek gidecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesini öngören 'Türkiye ekonomi modeli' planı, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 8,50'den yüzde 50'ye yükseltmesiyle son buldu.

Erdoğan'ın faiz indiriminden vazgeçmesi ve hem Hazine hem de Merkez Bankası'nda oluşturulan yeni ekonomi takımının "ortodoks politika" dönüşüyle sıkılışma mesajları verilmeye başladı.

ŞİMŞEK'TEN KARARLILIK VURGUSU

Son olarak dün yapılan yerel seçim sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program'ı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

AKP'de seçim faturası: Mehmet Şimşek gidecek mi? - Resim : 1

"Ana hedefimiz olan, enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. OVP'de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız."

MEHMET ŞİMŞEK GİDECEK Mİ?

Ancak AKP'de birçok il ve ilçede kaybedilen seçimin faturası Şimşek'e kesileceği iddia edildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, "Ak Parti'de bu seçim mağlubiyetinin faturası Mehmet Şimşek'e kesilir" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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