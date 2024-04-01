Yerel seçim sonuçlarının ardından Hazine Bakanı Şimşek'ten ilk paylaşım: Ekonomi takvimi nasıl işleyecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçimlerin ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Şimşek, OVP'ye devam mesajı verdi.

Yerel seçim sonuçlarının ardından Hazine Bakanı Şimşek'ten ilk paylaşım: Ekonomi takvimi nasıl işleyecek?

Türkiye’de yerel seçimler geride kalırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten de ilk mesaj geldi.

Şimşek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yerel seçim sonuçlarının ülke ve millet için hayırlı olmasını dilerken, Orta Vadeli Program’ın takvimine uygun olarak yola devam edeceklerini söyledi.

OVP MESAJI

Şimşek, sosyal medya platformu X’te şu ifadeleri kullandı:

“Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Eylül 2023’te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. OVP’de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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