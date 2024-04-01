Veriler ortaya koydu: Açlık sınırı, asgari ücrete çok yaklaştı!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) mart ayı verilerine göre, açlık sınırı 16 bin 792 TL olurken, yoksulluk sınırı da 54 bin 700 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 21 bin 831 lira oldu.

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Veriler ortaya koydu: Açlık sınırı, asgari ücrete çok yaklaştı!

Türkiye ekonomisinde yaşanan ekonomik kriz sonrası yurttaşın alım gücü her geçen gün erimeye başladı.

Bu gelişmelerle birlikte milyonlarca emekçi 17 bin 2 TL olan asgari ücrete mahkum edilirken, Türk-İş'in 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının mart ayı sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ya da kamuoyunda bilinen ismiyle açlık sınırı mart ayı itibariyle 16 bin 792 TL’ye yükseldi.

YOKSULLUK SINIRI KATLANIYOR

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı, diğer deyişle yoksulluk sınırı da 54 bin 700 TL’ye yükseldi.

Veriler ortaya koydu: Açlık sınırı, asgari ücrete çok yaklaştı! - Resim : 1

BEKAR BİR ÇALIŞANIN 'YAŞAMA İMKANI' KALMADI

Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise, aylık 21 bin 831 TL’ye yükseldi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Açlık ve yoksulluk sınırı Türk-İş
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