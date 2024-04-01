Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Yerel seçimin ardından dolar/TL, cuma gününe kıyasla yeni güne 32,4260 liradan başladı. Euro ise 34,9760 liradan işlem görüyor.

Son Güncelleme:
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Türkiye'de dün tamamlanan yerel seçimin ardından döviz piyasasında düşük seyir başladı.

Dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,8814'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,4260 seviyesinden işlem görüyor.

Euro 34,9760 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada dolar 32,4240 liradan, euro ise 34,9740 liradan alınıyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 32,3860 lira, euronun satış fiyatı ise 35,0580 lira olmuştu.

Dolar/TL, 19 Mart'ta 32,5753'e yükselerek rekor kırmıştı.

YURT İÇİNDE TAKİP EDİLECEK VERİLER

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler
2024 Yerel Seçimleri Yerel Seçim Dolar Euro
Son Güncelleme:
Bir rakı grubuna zam geliyor: Yarından itibaren geçerli Bir rakı grubuna zam geliyor
Açmayan çiçekleri anında kendine getiriyor! Bitki dostu kürmüş... Açmayan çiçekleri anında kendine getiriyor! Bitki dostu kürmüş...
Mehmet Şimşek "çerez parası" dedi, övgüyle açıkladı Şimşek "çerez parası" dedi, övgüyle açıkladı
ATV, Kanal D, Star TV, TRT1 arasındaki rekabet sürüyor; Zirveye oturan dizi belli oldu ATV, Kanal D, Star TV, TRT1 arasındaki rekabet sürüyor; Zirveye oturan dizi belli oldu
Yerel seçim sonrası gram altında son durum Yerel seçim sonrası gram altında son durum
Sanayi sektöründe kriz sinyalleri: "Alarm zilleri çalıyor, üretimde frene basıldı" Sanayi sektöründe kriz sinyalleri
ÇOK OKUNANLAR
İmamoğlu'ndan zafer konuşması: "İstanbullu sadece bana değil, iktidara, rakiplerimize Cumhurbaşkanına ve hükümete de mesaj verdi" "İstanbullu sadece bana değil, iktidara, rakiplerimize Cumhurbaşkanına ve hükümete de mesaj verdi"
Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına dair ilk açıklama: İmamoğlu'nu tebrik etmedi Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına dair ilk açıklama: İmamoğlu'nu tebrik etmedi
Hatay'da CHP'den itiraz! İlk destek Özgür Özel'den geldi Hatay'da CHP'den itiraz! İlk destek Özgür Özel'den geldi
DEVA Partisi ilk belediyesini kazandı DEVA Partisi ilk belediyesini kazandı
Tokat'ta seçimi Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu kazandı Tokat'ta seçimi Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu kazandı