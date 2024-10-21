Olumsuz Hava Şartları Palamudu Vurdu

Karadeniz'de olumsuz hava şartlarından dolayı balıkçıların denize açılamaması tezgahlardaki balık fiyatlarına olumsuz yansıdı.

Olumsuz Hava Şartları Palamudu Vurdu

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, olumsuz hava şartları nedeniyle balık fiyatlarında artış yaşandığını dile getirdi.

Havanın elverişli olmamasının balıkçıların denize açılmasını etkilediğini kaydeden Karadeniz, son bir haftadır balıkçıların denize açılamadığını ve bu nedenle av yapılamadığını ifade etti.

Balıkçıların denize açılamaması nedeniyle balıkların satış fiyatının etkilendiğine işaret eden Karadeniz, tezgahlarda satışa sunulan balık fiyatlarının neredeyse ikiye katlandığına dikkati çekti.

PALAMUT 150 LİRADAN SATILIYOR

Şu anda palamudun tane fiyatının 150 liradan satışa sunulduğunun bilgisini veren Karadeniz, barbun 350, istavrit 150, çinekopun ise kilogramının 350 liradan satışta olduğunu aktardı.

Ünal Karadeniz, bölgede havaların düzelmesiyle yeniden avcılığın başlayacağını, ilerleyen günlerde balık fiyatlarının eski rakamlara geri döneceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler
Balık fiyatları
Astrologlar Açıkladı: Saçlarınızı Bu Tarihlerde Sakın Kesmeyin! Bu Bilgiler İlk Kez Paylaşıldı Astrologlar Açıkladı: Saçlarınızı Bu Tarihlerde Sakın Kesmeyin! Bu Bilgiler İlk Kez Paylaşıldı
Kirli Sepeti Hayranların Kahredecek Gelişme: Tarihi Netleşti Dizi Apar Topar Yayından Kaldırılacak Kirli Sepeti'nin Final Tarihi Netleşti
Asgari Ücret ve Kıdem Tazminatı Açıklaması: Bakan Işıkhan Oranda İpucunu Verdi Asgari Ücret ve Kıdem Tazminatı Açıklaması
TOKİ Yüzde 25 İndirim Yapmıştı: 22 Bin Alıcı Başvurdu TOKİ Yüzde 25 İndirim Yapmıştı: 22 Bin Alıcı Başvurdu