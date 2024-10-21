Asgari Ücret ve Kıdem Tazminatı Açıklaması: Bakan Işıkhan Oranda İpucunu Verdi

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, AA Editör Masası'nda ekonomi gündemine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Yeni asgari ücret zammından kıdem tazminatına kadar kafalarda merak uyandıran sorulara yanıt verdi.

BAKAN IŞIKHAN’DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Asgari ücret zammı için enflasyon oranları masadaki en güçlü veri. Piyasanın genel beklentisi ise yüzde 30 ila 35 bandında bir artış olması. 2025 asgari ücret rakamında psikolojik seviye ise 25 bin TL dolayları. Bakan Işıkhan beklentiler bu yöndeyken enflasyon rakamlarını işaret ederek şunları dile getirdi:

"Asgari ücret milyonlarca vatandaşımızı hem doğrudan hem dolaylı olarak ilgilendiren önemli bir konu. Çalışma hayatımızın temel taşlarından bir tanesi. Asgari ücreti belirlemek için aralık ayı başında bu süreci başlatacağız. Komisyon toplanacak, çalışmalarını belli bir dönem sürdürecek ve sonrasında nihayete erdirdikleri, işçiyi, işvereni memnun edecek rakamın gündeme gelmesi ve karar verilmesi söz konusu olacaktır. Biz her zaman işçimizin işverenimizin maksimum faydayı elde etmesini sağlıyoruz. 2025 yılı asgari ücreti belirlerken bu hassasiyeti sürdüreceğiz. Çalışanların satın alma gücünü korumak önemli. Ekonomimizin genel istikrarına zarar vermeyecek bir düzeyde belirleneceğini umut ediyorum. Biz asgari ücreti minimum ücret olarak belirliyoruz. İşverenlerimiz bunun üzerinde de artış sağlayabilirler. Minimum ücret bizim için çok önemli çalışma alanı.

ÜÇLÜ MUTABAKATLA RAKAM BELİRLENİR Mİ?

Tabi beklentimiz hep bu yönde oldu. Ben tüm işçi, işveren temsilcilerimize teşekkür etmek istiyorum. Sosyal diyalog sürecinde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. İnşallah 2025 yılında da benzer süreci işleteceğiz hayırlı olan rakamı vatandaşlarımızla paylaşma fırsatımız olacak."

KIDEM TAZMİNATI KALKIYOR MU?

Çalışanların en çok merak ettiği kıdem tazminatına ilişkinse Bakan Işıkhan, “Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili çalışma söz konusu değil. 'Kıdem tazminatının yerine geçecek' endişeleri var. Bu konuda işçi ve işveren kesimi rahat olsun” diyerek net bir yanıt verdi.