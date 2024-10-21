31 Aralık’ta Son, 1 Ocak’ta Yeni Rakam! 5 Bin Liralık Fark Ortaya Çıktı

Emeklilik planlaması yapılırken yeni yıl öncesi ‘emekli maaşım ne olur?’ sorusunun ardından en çok merak edilen bir diğer konuda kıdem tazminatı tavan ücreti. Temmuz 2024’te yüzde 19,31’lik memur zammı ile 35.058 TL olan kıdem tazminatı tavanı 41.828 TL’ye yükselmişti. Memur maaş zammı ile her yıl iki kez belirlenen kıdem tazminatı tavan ücreti 2025 yılı için bir kez daha hesaplanacak.