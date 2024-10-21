31 Aralık’ta Son, 1 Ocak’ta Yeni Rakam! 5 Bin Liralık Fark Ortaya Çıktı
Kıdem tazminatı tavanı 2025 yılında memur maaşlarına yapılması beklenen yüzde 10’luk zam ile aynı oranda artacak. Bu kapsamda 2024 kıdem tazminatı rakamı olan 41.828 liradan 5 bin TL’lik bir artış söz konusu olacak. 2025 kıdem tazminatı tavan ücretinin memur zammı ile 46.011 TL’ye çıkması bekleniyor.
Emeklilik planlaması yapılırken yeni yıl öncesi ‘emekli maaşım ne olur?’ sorusunun ardından en çok merak edilen bir diğer konuda kıdem tazminatı tavan ücreti. Temmuz 2024’te yüzde 19,31’lik memur zammı ile 35.058 TL olan kıdem tazminatı tavanı 41.828 TL’ye yükselmişti. Memur maaş zammı ile her yıl iki kez belirlenen kıdem tazminatı tavan ücreti 2025 yılı için bir kez daha hesaplanacak.
31 Aralık’a kadar geçerli olacak kıdem tazminatı 3 Ocak 2025’te açıklanacak Aralık ayı enflasyonu sonrası netleşecek. Peki ‘kıdem tazminatı kaç TL, ne kadar olur?’ Memur zammı için yapılan tahminler buradaki artış için de ipucu sundu.
NASIL BELİRLENECEK?
Yıl sonu enflasyon rakamları için birçok tahmin var. Şu an 3 aylık enflasyon yüzde 8,92 olarak açıklandı. Ancak memurun 3 aylık enflasyon farkı yüzde 4,95 oldu. Bu konudaki en önemli yol haritası olan OVP’deki yüzde 41,5’luk enflasyon. Piyasa ise yüzde 43 seviyelerinde bir enflasyon bekliyor. Buradan yola çıkılarak memur maaşlarında yaklaşık yüzde 10’luk bir artış yaşanacağı öngörülüyor.
KIDEM TAZMİNATINDA 2025 HESABI
2025 kıdem tazminatı tavan ücretinin de yüzde 10 zam ile 46.011 TL’ye yükselebileceği hesaplanıyor. Bu artış yüksek maaşlı çalışanların her bir hizmet yılında 5.000 TL kadar bir fark anlamına geliyor.