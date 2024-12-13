Doğru Kabak Seçmenin Yolu! Bal Kabağının İyisi Böyle Oluyor
Bal kabağı seçerken bilmeniz gereken tüyolar. Bakın şefler nasıl seçiyorlar.
Bal kabağı, genellikle sonbahar aylarında yetişen, turuncu renkte, büyük ve yuvarlak bir sebzedir. Yemeklerde, tatlılarda ve çorbalarda sıkça kullanılır. Ayrıca, özellikle Cadılar Bayramı'nda oyularak dekoratif amaçlarla da değerlendirilir. Besin değeri yüksek olan bal kabağı, A vitamini ve lif açısından zengindir.
BAL KABAĞI NASIL SEÇİLİR?
İlk olarak eğer bal kabağını bütün halde alacaksanız öncelikle kabuğunu mutlaka incelemelisiniz. Kabuğunda farklı benekler, çatlaklar varsa o bal kabağını almamalısınız, olabildiğince rengi mat, çatlaksız olanları tercih etmelisiniz.
Bal kabağının kabuğu sert olmalıdır. Eğer kabuk yumuşak bir haldeyse bu bozulmaya başladığının göstergesi olabilir.
Bütün haldeki bal kabağının alt kısmını çevirdiğinizde sarı tonların hakim olduğunu görüyorsanız o bal kabağını gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bu işaret bal kabağının uzun süre toprakta kaldığını gösterir. Uzun süre toprakta kaldığı için de olgunlaştıktan sonra toplandığına işaret eder.
Bal kabağını ters çeviremeyecekseniz sapını kontrol edebilirsiniz. Bal kabağı sapının tamamen sararmış ve kurumuş olması gerekir. Eğer yeşil saplı bir bal kabağı görürseniz bu olgunlaşmadan toplandığını gösterir.
Eğer tüketeceğiniz kadar bal kabağı almak istiyorsanız yine seçerken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var:
Dilimlenmiş haldeki kabakların alt kısmında kabuğu duruyorsa bu kabukları inceleyin. Kabukta bir benek, çatlak, yara izi olup olmadığını kontrol edin.
Dilimlenmiş bal kabaklarının orta sertlikte olmasına özen gösterin.
Bal kabağı dilimlerinin kabuğu temizlenmişse iç kısmını kontrol edin. İç kısmı çok lifli gözükenler yerine bütün bir halde duranları tercih edin. Aksi halde pişirdiğinizde bal kabaklarının lifleri iplik iplik gözükür ve hem sunarken hem de yerken sizi mutlu etmez.
Özellikle bal kabağı tatlısı yapmak isteyenler için turuncu dilimler iyi bir tercih olacaktır.