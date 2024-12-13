Doğru Kabak Seçmenin Yolu! Bal Kabağının İyisi Böyle Oluyor

Bal kabağını ters çeviremeyecekseniz sapını kontrol edebilirsiniz. Bal kabağı sapının tamamen sararmış ve kurumuş olması gerekir. Eğer yeşil saplı bir bal kabağı görürseniz bu olgunlaşmadan toplandığını gösterir.

Eğer tüketeceğiniz kadar bal kabağı almak istiyorsanız yine seçerken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var:

Dilimlenmiş haldeki kabakların alt kısmında kabuğu duruyorsa bu kabukları inceleyin. Kabukta bir benek, çatlak, yara izi olup olmadığını kontrol edin.

Dilimlenmiş bal kabaklarının orta sertlikte olmasına özen gösterin.

Bal kabağı dilimlerinin kabuğu temizlenmişse iç kısmını kontrol edin. İç kısmı çok lifli gözükenler yerine bütün bir halde duranları tercih edin. Aksi halde pişirdiğinizde bal kabaklarının lifleri iplik iplik gözükür ve hem sunarken hem de yerken sizi mutlu etmez.

Özellikle bal kabağı tatlısı yapmak isteyenler için turuncu dilimler iyi bir tercih olacaktır.