Ünlü Otomotiv Devi Üretimini Tamamen Durduracak: Karar Verildi

Stellantis, İtalya'daki zorlu pazar koşullarından dolayı Fiat Panda üretimini askıya alacağını duyurdu. Şirket, düşen talep ve artan rekabetin etkisiyle bu kararı almak zorunda kaldığını belirtti. Özellikle daha yüksek fiyatlı elektrikli araçlara olan ilginin azalması ve Çin’den gelen yoğun rekabet, otomotiv devini büyük bir çıkmaza sürüklüyor.

1 KASIM İTİBARİYLE ÜRETİM DURDURULACAK

Üretim, 1 Kasım itibarıyla Torino’daki tarihi Mirafiori fabrikasında durdurulacak. Bu fabrika, Fiat 500e gibi elektrikli araçların yanı sıra Maserati'nin spor otomobillerinin üretim merkezi olma özelliğini taşıyor. Dolayısıyla, Fiat Panda üretimindeki kesinti, fabrikanın işlevselliğini ve sektördeki mevcut durumu gözler önüne seriyor.

Otomotiv sektörü, elektrikli araçlara geçiş sürecinde çeşitli zorluklarla karşı karşıya. Artan maliyetler ve küresel düzeydeki rekabet, üreticilerin stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oluyor. Stellantis, İtalya’daki operasyonlarını sürdürme çabası içinde iken, ikonik Fiat Panda gibi modellerdeki üretim kesintileri, sektördeki dönüşümün kapsamını gözler önüne seriyor.

Kaynak: Haber Merkezi